Накануне Дня Победы в Новосибирске состоится акция «Свеча Памяти»

Акция «Свеча Памяти» состоится 8 мая на территории мемориального комплекса «Монумент Славы». Торжественная часть начнется в 22.00. Пресс-служба мэрии Новосибирска подчеркивает, что в этот день каждый желающий сможет зажечь свечу, почтив таким образом память всех людей, погибших за мирное небо над головой.
Во время проведения акции также состоится показ уникальных кадров возведения мемориального комплекса. Для гостей, собравшихся отдать дань уважения погибшим на полях сражений, запланировано световое шоу и музыкальное сопровождение торжественной церемонии возложения свечей к Вечному огню.
В этом году мероприятие посвящено не только Дню Победы, но и 50-летию со дня открытия Монумента Славы воинов-сибиряков. Организаторы уже заявили, что рассчитывают увидеть не менее 5 тысяч человек. Свои свечи вместе с горожанами зажгут губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и целый ряд других официальных лиц.
Источник: top54.city
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