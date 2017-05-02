Накануне Дня Победы в Новосибирске состоится акция «Свеча Памяти»

В Новосибирске состоится традиционный велопробег «Километры Победы». Всех желающих

В Новосибирске состоится ряд мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, в которых

Как уже неоднократно сообщалось, в этом году программа празднования Дня Победы в