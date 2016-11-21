Алюминиевый профиль станочный используется при производстве станков самых разнообразных модификаций. То есть это разновидность конструкционного профиля. За счет того, что профиль покрывается особым анодным сплавом, он не подвергается коррозии, в результате изделие может служить долгий срок даже в агрессивной среде и не изменять своих прочностных характеристик. Благодаря такому составу, профиль нашел широкое применение не только при изготовлении станков и производственных линий, но также он используется при закладке фундамента для лабораторных установок, строительстве многих видов станочных сооружений и прочих каркасных конструкций.
Станочный профиль может отличаться по своим техническим параметрам. Также в зависимости от предназначения следует выбирать изделия с определенным размером и особыми посадочно-крепежными элементами. Стоит отметит, что за счет широкого разнообразия профиля стало возможным проектирование и создание уникального станочного оборудования. Особенность профиля из алюминиевого сплава в том, что его довольно легко изготовить и при этом можно получить прочный, долговечный и безопасный продукт. Использую алюминиевый станочный профиль, можно добиться снижения веса конструкции, за счет низкого удельного веса профиля. Алюминиевый сплав легче стального примерно на 30%, при этом по прочностным качествам материалы практически равны. Также, при использовании станочного алюминиевого профиля появляется возможность разбирать и собирать конструкции много раз, что, например, поможет без труда перевозить станки.
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