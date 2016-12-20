Интернет-бизнес в новом году: куда развиваться?

Любой бизнесмен, обративший свои взгляды в мировую паутину, знает, что выжить там, предлагая неуникальный продукт, в наше время очень сложно. Интернет ждёт от бизнеса новинок: уникальный держатель для айфона, ледоступы на зиму, многорядные картофелесажалки. Именно так выглядят ниши, которые ещё относительно не заняты конкурентами. Войти же сюда, предлагая обычную мужскую или женскую одежду довольно сложно. А часто — экономически невозможно. Однако выходы есть. Давайте попробуем их разобрать. Сегментирование

Казалось бы, продажа одежды в целом, должна принести большую прибыль. Но откуда ей взяться, если ниша уже занята, на борьбу с конкурентами надо тратить все свободные ресурсы. А ведь ещё нужны траты на маркетинг и продвижение. Слишком сложно? Тогда начинаем дробить нишу до простого единичного товара. Выиграть конкуренцию в области альпинистских ботинок куда проще, нежели в сфере туристического снаряжения. Меньшие траты на продвижение — больше зарплата. Одним словом, можно не только искать новые ниши, но ещё и дробить практически до бесконечности узкие. Главное — с помощью инструментов маркетинга суметь просчитать реальную выгодность и пригодность избранного направления для продаж. В этом, конечно же, поможет анализ ключевых слов-запросов в интернете и текущая аналитика существующих сайтов конкурентов. Безусловно, показывать вам свою структуру продаж никто не будет, потому стоит воспользоваться платными инструментами и сервисами для маркетологов и SEO-оптимизаторов. Немало рекламных агентств полного цикла также предлагают услуги по анализу рынка и аудитории, так что можно обратиться и к ним.

Новая кровь в старую нишу

Существует определённое количество «старых» ниш (хотя правильно было бы назвать их «игроками»). Сайт, открытый в 2012 году к сегодняшнему дню становится окончательно устаревшим, не отвечающим требованиям маркетинга. Многие военторги, например, были открыты достаточно давно. Они или вообще не продвигались с помощью SEO, или же использовали устаревшую технологию продвижения. Как результат, имея опытного специалиста в своём штате, вы сможете выйти на лидирующие позиции выдачи поисковых систем в своём сегменте. Старых ниш полно — спортивные товары, недвижимость, сельское хозяйство, медицина. Одним словом, при умелом контроле конкуренции и определённых вложениях в продвижение вы быстро сможете занять флагманские позиции. А удержитесь на них или нет — это уже зависит от ваших умений и практической смекалки. Специалист прокормится всегда, что не скажешь о случайно попавшем в струю дилетанте.