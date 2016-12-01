Продуманный выбор цепной пилы

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Цепная пила заменяет сразу несколько ручных инструментов для работы с древесиной: • Двуручную пилу для лесоповала и распиловки бревен; • Ножовку для досок; • Плотницкий топор для вырубки пазов в бревнах и брусках.

Работа цепной пилой проходит быстрее, а главное легче, чем при использовании ручного инструмента. У нее есть и некоторые недостатки, которые надо учесть перед покупкой: • Заметный вес (более 4 кг); • Необходимость постоянного приобретения расходных материалов (масло для цепи, бензин); • Заточка цепи требует определенных навыков, либо за нее также приходится платить; • Сложности с выполнением высокоточных работ и распиловкой тонких листовых материалов (фанеры); • Необходимость строго соблюдать технику безопасности.

Бензин против электричества

В любом интернет-магазине представлен широкий выбор, и бензиновых, и электрических цепных пил. Последнее время набирают популярность аккумуляторные электрические пилы.

Главное достоинство бензиновой пилы – ее абсолютная автономность. Надо только иметь запас топливной смеси (бензин+масло для двухтактного двигателя) и адгезионного масла для цепи. Кстати, обычно расход цепного масла ровно в два раза меньше объема использованного бензина. С этим «богатством» можно углубляться в лес. А, как известно «Чем дальше в лес, тем больше дров». И не только в лес. Ведь деревянное строительство с использованием бревен, бруса или каркасной технологии далеко не всегда осуществляется на благоустроенной и электрифицированной территории. Кроме того, бензопила пригодится для работы в саду, и даже если сад недалеко от дома, возиться с проводами, запутанными вокруг веток – сомнительное удовольствие. Для обрезки веток прекрасно подойдет и электропила с аккумулятором.

Надо сказать несколько слов и недостатках бензопилы; • Возможные трудности с запуском; • Высокие эксплуатационные расходы, бензин дороже электричества, а цепное масло электропила тратит расточительнее, чем проводная; • Повышенная вибрация. Хотя все современные бензопилы снабжены антивибрационной системой, работать продолжительное время тяжело. Электропила может делать более аккуратную работу.

Еще один аргумент сторонников бензопил – ее высокая мощность. На это есть два контраргумента. • Во-первых, все бытовые пилы имеют мощность не выше 2-3 КВт. Только профессиональные дорогие пилы достигают мощности 4-5 КВт. Они тяжелые, и применяются только для лесоповала. • Во-вторых, если вы возьмете две пилы одинаковой мощности, пилить быстрее будет та, у которой цепь лучше заточена. На электропиле скорость не регулируется, если при работе на нее сильно давить, обороты упадут. А на бензопиле с полностью открытой заслонкой, тоже упадут, но возможно не так сильно. Только вот, прилагать большие усилия к любой цепной пиле категорически не рекомендуется!

Преимуществом электропилы является ее меньшая масса и включение нажатием одной кнопки. Существуют пилы с продольным и поперечным расположением двигателя. Последние проще по конструкции и немного дешевле. Рассказать обо всех нюансах в рамках небольшой статьи не получится. Получить подробную профессиональную консультацию по выбору нужной именно вам цепной пилы вы можете здесь.

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