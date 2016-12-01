Нужно получить лицензию в Министерстве Культуры РФ на реставрацию? ЦЛС «ПроЭксперт» - профессиональное решение данного вопроса

Реставрационные работы на объектах культурного наследия проводят лицензированные организации. Разрешение выдает Министерство Культуры РФ после проверки соответствия исполнителя заявленным требованиям.

Основные факторы, которые помогут получить допуск к реставрационным работам конкретного вида:

наличие в штате специалистов, обладающих профильным образованием (их стаж проведения требующих лицензии работ не должен быть меньше 3 лет);

документальное подтверждение периодического прохождения курсов повышения квалификации (не реже 1 раза в 5 лет).

Для получения лицензии в Министерстве Культуры РФ на реставрацию необходимо подготовить ряд документов, а вот содействие в реализации данной задач можно получить на сайте sro-licence.ru. Услуги по прохождению лицензирования предоставляет компания ЦЛС «ПроЭксперт». От заказчика требуется минимальный пакет документов. Через 45 дней он получит разрешение на проведение реставрационных работ. Так что вы не будете тратить время на самостоятельное получение необходимого разрешения. Все это сделают специалисты, которые обладают большим опытом работы в этой сфере деятельности.

На http://www.sro-licence.ru/ можно заказать комплексные услуги или помощь по конкретным аспектам лицензирования:

консультации по вопросам подготовки обращения в Минкульт;

составление заявления для получения разрешения;

бесплатный анализ предоставленной документации в рамках содействия лицензированию;

выявление несоответствий требованиям и рекомендации по их устранению;

помощь в подготовке к прохождению лицензирования;

разработка и передача бумаг в Минкультуры;

сопровождение проверок камерального и выездного типа;

оформление документов, разрешающих проводить реставрационные работы с последующей передачей заказчику.

Альтернативный способ законного получения лицензии – покупка фирмы, располагающей документами на проведение конкретных работ. Вместо 45 дней (обычный способ лицензирования) для заключения сделки требуется 5. Это позволит принять участие в тендере и получить возможность приступить к реставрационным мероприятиям.

«ПроЭксперт» (подробней о компании на http://www.sro-licence.ru/o-kompanii) оказывает комплексную поддержку бизнеса, имеет обширный опыт работы и получает исключительно положительные отзывы. ЦЛС «ПроЭксперт» гарантирует успешное прохождение лицензирования. За все время деятельности организации не было получено ни одного отказа. Это обусловлено всесторонней подготовкой к реализации поставленных задач. ЦЛС «ПроЭксперт» работает на результат.