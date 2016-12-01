Преимущества и особенности газовых котлов

Отопление – это важный и острый вопрос для жителей города Челябинска, которые становится ещё «острее» перед приближением устойчивых низких температур. Если жители многоквартирных домов могут волноваться лишь за состояние труб и финансовой стороны вопроса, то счастливые обладатели частных домов о выборе источника отопления, его технических характеристик и вида топлива.

В настоящее время котлы для отопления частных домов, в зависимости от вида топлива, бывают:

электрическими;

газовыми;

твердотопливными;

конденсационными;

жидкотопливными.

Выбор следует делать с расчетом на стоимость энергоносителя, которая может варьироваться в зависимости от региона и местности. Например доступность твердых источников энергии (древесина, уголь, торф) является весомым аргументом для приобретения твердотопливного отопительного устройства. Доступная электроэнергия – электрического, а наличие дешевого газа делает рациональной покупку одноименного котла.

Газовый котел для отопления частного дома – это самое выгодное решение, которое отличается практичностью, долговечностью и безопасностью. Ведь «голубое топливо» не оставляет после себя продукты распада наподобие сажи, грязи, дыма и тому подобного. Его довольно легко эксплуатировать и обслуживать.

Разновидность газовых котлов

Газовые котлы для отопления частных домов бывают двух видов:

Напольные. Настенные.

Кроме того, они имеют классификацию и делятся на: парапетные, дымоходные, конденсационные и турбированые.

Какой выбрать?

Напольные газовые котлы идеально подойдут для эксплуатации в многоэтажных домах, как вариант альтернативы централизованной отопительной системы. Они имеют крупные габариты, а также отличаются повышенной мощностью, которая для частного дома будет избыточной. Соответственно его энергопотребление настолько высоко, что будет не по карману рядовым пользователям.

Настенный газовый котел – это идеальный вариант для коттеджей, частных домов и квартир, площадь которых не превышает 1000 метров квадратных. Данный вид имеет оптимальное соотношение стоимости обслуживания и конечного результата, а также компактные габариты и вес. Тогда как напольный газовый котел является его полной противоположностью. Приобретение отопительных приборов должно быть взвешенным и мудрым, чтобы в дальнейшем избежать неприятных моментов.