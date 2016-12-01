Автопарк скорой помощи Новосибирска и области пополнился новыми автомобилями

Получив ключи от них, врачи показали внутреннее устройство "амбулатории на колесах".

9 «ГАЗелей» и 9 УАЗов, прибывших в Новосибирск в конце прошлой недели, были распределены по районам. Автопарк Новосибирской станции скорой помощи пополнился 7 "ГАЗелями", а остальные автомобили поехали в районы. Губернатор НСО Владимир Городецкий поздравил медиков и отметил, что машины поступили очень своевременно, и это дает возможность быстро выезжать на вызов для оказания помощи людям.

По просьбе журналистов Александр Балабушевич (заместитель главного врача Новосибирской станции скорой помощи) рассказал, что новые автомобили класса В обеспечивают не только транспортировку больных к месту госпитализации, но и позволяют выполнять медицинскую эвакуацию с возможностью оказывать необходимую медицинскую помощь в пути.

Это значительно повышает шансы больного или пострадавшего человека на выздоровление. При ознакомлении журналистов с УАЗом заместитель главврача отметил, что полный привод машины дает возможность использовать такой транспорт в сельской местности, где отсутствует асфальт, и в весеннюю распутицу другой транспорт просто не может добраться до места вызова. О других новостях можно прочитать на сайте http://gazeta13.ru/.

Скорая помощь – УАЗ оборудована дефибриллятором-монитором, предназначенным для контроля над работой сердца больного во время нахождения его в автомобиле экстренной помощи. В перечень обязательного оборудования входит аппарат, с помощью которого проводится искусственная вентиляция легких пациентов с тяжелыми повреждениями и патологиями.

Наличие электрического аспиратора необходимо для экстренного отсасывания жидкости из тела. Для больных бронхиальной астмой в автомобиле находится компрессор-небулайзер. Все машины оснащены электрокардиографами и наборами шин. Такая комплектация специальных автомобилей обеспечивает экстренное оказание необходимой медицинской помощи, в которой нуждается пациент.

Как отметил заместитель главврача, наличие тележки-каталки позволяет 1-2 сотрудникам справляться с помещением человека в авто. Поступление новых машин значительно расширяет возможности врачей, которые в любое время и в любую погоду по первому зову спешат на помощь к пациентам!