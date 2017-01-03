Появление импотенции - что говорят врачи

Одним из важным фактором, сопровождающим появление импотенции, являются сбои в работе гормональной регуляции. Другими словами - это значительное снижение образования тестостерона. Наличие этого гормона в крови стимулирует нервные волокна, которые способствуют сокращению сосудов и мышц. Эти действия в организме необходимы для возникновения и завершения эрекции. Если же мужское бессилие возникает вследствие развития другого заболевания, то здесь речь пойдет о комплексном лечении. При таком подходе назначаются препараты для устранения истока проблемы и, одновременно с этим, для восстановления потенции. Эректильная дисфункция – название импотенции в научных кругах. Это латинское слово в переводе означает слабый, бессильный. Однако оно не в полной мере описывает данное отклонение. Этот термин подразумевает определенные нарушения в мужских половых органах, что влияет на возникновение длительной и полноценной эрекции пениса для полового сношения. Мешает ли возраст регулярному сексу? Частота сексуальных контактов вовсе не приближает проблемы с потенцией, а скорее наоборот, является лучшей профилактикой мужского бессилия. С возрастом по разным причинам количество половых актов у большинства мужчин значительно сокращается, однако врачи рекомендуют исключить длительный период воздержания. Количество сексуальных близостей – сугубо личное дело каждого мужчины и такое понятие, как норма – здесь неуместно. Если же в течение года он имеет более ста половых актов – это достаточно хороший показатель, а также является профилактикой инфарктов и некоторых других подобных заболеваний. Будет ли еще секс после первой неудачи? Мифы об импотенции, наносят большой вред мужчинам в вопросе секса в достаточно раннем для этого возрасте. Первая «постельная» неудача запоминается навсегда, и мало кто в этом случае обращается за поддержкой к сексопатологу. Многие мужчины зачастую сомневаются, что эту проблему можно решить, а импотенцию - вылечить. Однако в настоящее время в 95 процентах эпизодов своевременная и профессиональная помощь специалистов возвращает представителям сильного пола мужскую силу и помогает получить настоящую уверенность в себе. Профилактикой импотенции является регулярное посещение уролога, особенно после 45 лет. Ежегодный поход к этому доктору поможет надолго сохранить потенцию, а также вовремя устранить причины, влияющие на ее ухудшение.