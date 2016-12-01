Среди многочисленных узлов и механизмов для яхт, лодок и катеров, представленных в интернет магазине компании «1000 размеров», вниманию покупателей предлагаются лодочные редукторы б/у от ведущих мировых производителей. Изделия находятся в идеальном техническом состоянии и имеют внушительный рабочий ресурс. Каждый редуктор прошел комплексную предпродажную подготовку, поэтому готов к установке и незамедлительному использованию.

Судовой редуктор является автономным агрегатом, который оснащен системами фильтрации, смазки и управления. Также в редукторе имеется агрегат, который служит для охлаждения залитого масла.

Классификация судовых редукторов

На нашем сайте представлены различные по уровню частоты вращения, массе и мощности редукторы. От уровня мощности зависит, насколько быстро будет осуществляться переключение между режимами. У самых мощных механизмов этот процесс занимает несколько долей секунд.

Существует два типа редукторов. Одни имеют ручную систему управления и называются механическими, другие управляются автоматизированной системой – это гидроуправляемыми. Устройства с ручным управлением отличаются более доступной ценой, но работать с ними намного сложнее. Гидроуправляемые редукторы имеют более совершенную конструкцию, но значительно дороже механических редукторов.

Инструкция по работе с редуктором для новичка

Перед первым использованием необходимо залить в корпус необходимое количество масла. Использование бывших в употреблении смазочных материалов категорически запрещается. После заливки масла рекомендуется повернуть рычаг до уровня нейтральной позиции и подождать, пока устройство проработает пару секунд на минимальных оборотах. Рекомендуется также измерить уровень масла специальным указателем и при необходимости отрегулировать его.

Своевременное техническое обслуживание значительно продлевает срок службы редуктора. Периодическая замена масла и прочистка фильтров обязательны. Первую замену рекомендуется осуществить через 100-120 часов работы. В дальнейшем подобные операции целесообразно повторять не чаще, чем через 3000 часов полноценного функционирования.

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