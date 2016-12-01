С высоты Будды

Речь – о самой высокой скульптуре в мире, каменном Будде, высеченном в скале Линъюньшаньской горы, что находится в провинции Сычуань.

Достопримечательность эта действительно словно сродни чуду. Судите сами: угловатое единообразие камня вдруг внезапно прерывается, чтобы явить взору фигуру, головой сравнявшуюся с верхом скалы, а ногами упирающуюся в речной берег. Высота этого чуда – семьдесят один метр, и одна только голова возвышается на пятнадцать метров. Еще немного занимательной статистики измерений: ширина плеч – около тридцати метров, длина носа – пять с половиной метров, размер пальца на руке – восемь, а на ноге – более полутора метров. Сейчас даже трудно себе представить, что раньше, в стародавние времена, статуя была совершенно не видна из-за скрывавшего ее тринадцатиэтажного храма, сгоревшего в начале второй половины семнадцатого века.

Стены, образовавшиеся близ скульптуры в результате резки камня, служат своеобразным панно для барельефов девяноста бодхисаттв – просветленных существ, стремящихся посвятить жизнь служению другим.

В скульптуре поражает все, каждый элемент, даже длительность ее постройки. Девяносто лет! Ее монументальность, величественность, окружающий ее флер, дух истинно божественной красоты, словно магнитом притягивают к себе не только праздных туристов со всех уголков планеты, но и в первую очередь верующих, желающих прикоснуться к святыне.

Разрушается камень, понемногу дожди и ветры иссекают поверхность скульптуры, но пока она хранит свое величие, ее стоит увидеть каждому приехавшему в Китай. Но, разумеется, не ради одной достопримечательности стоит ехать на юг Центрального Китая. Помимо духовного пиршества здесь есть чем заняться каждому туристу: развлечения, гастрономические радости… Наконец, получить удовольствие от качественного шопинга!

Причем осуществить последнее желательно с толком – купить не только сувениры и необходимую одежду. Поднебесная – настоящий рай для мелкого бизнеса, допустим, оптовых закупок. Подписали договор с компанией-оптовиком? Теперь на повестке дня – переправить груз на Родину. И это не проблема – доставка товара из Китая, профессионалы всегда помогут и снимут с вас необязательные хлопоты.