Корпоративные сувениры

Компании разного масштаба уже давно поняли, что реклама на сувенирной продукции стоит не очень дорого, а работает достаточно эффективно. Нанеся корпоративную символику, например, на блокноты, ручки или календари, можно постоянно напоминать о себе партнерам по бизнесу. Сувенирную продукцию заказывают не очень часто, обычно в преддверии каких-либо праздников или крупных мероприятий вроде конференций или выставок. Заказ сувениров большими оптовыми партиями позволяет получить скидку от компании-изготовителя. Наиболее популярна и эффективна рекламная продукция в виде блокнотов, календарей, ручек, брелков, визитниц. Есть эксклюзивные сувениры, которые дарят руководству компаний-партнеров: от часов и кожаных блокнотов до электронных сувениров.

Блокноты с нанесением контактной информации о компании – самый популярный рекламный продукт. В компании «03Реклама» можно заказать нанесение информации рекламного характера на уже готовый блокнот или записную книжку или на созданный по своим параметрам блокнот. Блокноты на заказ по своим параметрам могут отличаться размерами, цветовыми решениями, оформлением обложки, наличием и расположением пружинного блока, количеством страниц и тиражом. Все эти параметры заказчик определяет по своим потребностям. Блокнот может комплектоваться держателем для ручки и самой ручкой, на которую тоже может быть нанесен логотип компании. Нанесение рисунка на обложку блокнота наносится тиснением, шелкографией, гравировкой лазером. Метод подбирается исходя из материала обложки.

Очень интересный бизнес аксессуар под нанесение логотипа компании – обложка для документов. Обложка на паспорт или под автодокументы может быть выполнена из кожи или синтетической основы. На сайте компании «03Реклама» представлены уже готовые обложки, на которые наносится логотип компании по эскизу. На изделие из искусственного материала логотип или рисунок наносится методом тиснения, а на кожаные экземпляры – гравировкой на шильд с последующей его приклейкой на изделие. Особой популярностью пользуются обложки с логотипом спокойных цветов из натуральной кожи, где логотип компании выполнен или с внутренней стороны или с изнаночной. Таким аксессуаром можно пользоваться в повседневной жизни, так как он качественный и стильный, а логотип партнерской компании не бросается в глаза.

Печать логотипа компании на сувенирах компания «03Реклама» выполняет от 5 до 10 дней в зависимости от уровня сложности заказа и его тиражности.