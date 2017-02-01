Военная форма выручит в кризисных ситуациях

В кризисные времена кусок хлеба дается нелегко. Многие люди ищут работу, а найдя, частенько оказываются лицом к лицу с проблемой подбора подходящей одежды. Речь идет не о дресс-коде, когда требования к внешнему виду диктуются строгими нормами, установленными в конкретной компании. Многие виды работ просто требуют опрятного внешнего вида и практичной удобной одежды. Где же взять такую экипировку ″синему воротничку″ по вполне приемлемой стоимости и не сталкиваться с необходимостью приобретать ее каждый год? Хорошим ответом на этот вопрос может быть военная форма, которая как раз и отличается аккуратным и подтянутым внешним видом, служит долго и неприхотлива в уходе.

Рубашки изготавливаются из хлопчатобумажной ткани различных цветов − белого, голубого, серого, кремового, зеленого. Стираются такие модели быстро и легко. Если после стирки их не отжимать и сушить на плечиках, то они практически не требуют глажки. Так же практичны и форменные брюки, удобные в ношении. Они не парят, хорошо вентилируются и на них отлично заглаживается ″стрелка″. Идеальная одежда для дежурного, приемщика на складе или диспетчера. Подходит она и для работы замерщиком окон и дверей до их установки. Хороши также комплекты, состоящие из рубашки и брюк черного цвета. В последнее время они становятся особо популярными.

Если работать приходится не только ручкой или маркером, то правильным выбором будет камуфляжная военная форма, которой нет равной по носкости, практичности, функциональности и долгому сроку службы. Традиционным материалом для ее изготовления служит хлопчатобумажная ткань и ее смесь с полиэстором в разном процентном соотношении, которую называют поликоттон. Наиболее прочна ткань, которая изготавливается по технологии рип-стоп. Ее основа укреплена более толстыми или более прочными синтетическими нитями в виде мелкой сеточки, которые не дают ей расползаться при случайных повреждениях.

Универсальность и практичность этой экипировки позволяет использовать ее на самых сложных и тяжелых работах, где не только человек подвергается большим нагрузкам, но и его одежда. Это могут быть, например, строительные или погрузочно-разгрузочные работы. Самым практичным вариантом в данном случае будет костюм ″Горка″. По эксплуатационным характеристикам он превосходит все доступные в продаже модели, при этом позволяя подобрать модель в подходящей ценовой категории. ″Горки″ изготавливаются из палаточной ткани или прочного поликоттона. Локти, плечи, часть спины и груди куртки защищены от истирания накладками из износостойкой ткани. Такие же накладки предусматриваются на коленях, в седалищной части, внизу штанин и на внутренней стороне бедер. ″Горки″ всегда имеют свободный и прямой крой. Это позволяет носить их как на белье, так и поддевая под них дополнительный утепляющий слой одежды. Подкладка не раздражает кожу, так как в зависимости от сезонности может быть хлопчатобумажной или флисовой. Зимние модели могут утепляться натуральной или искусственной овчиной. Износостойкость, отличная защита от ветра и хорошие дышащие качества позволяют носить костюмы долгое время под открытым небом, в любую погоду или постоянно работая на сквозняках.