Способы повышения стрессоустойчивости

Стрессы – практически ежедневные "спутники" нашей жизни. Развитию стрессов может способствовать стремительный, постоянно взвинчиваемый темп рабочего процесса, минимум отдыха, конфликты, огромнейшие потоки информации, с которыми организму справиться не под силу. Перегрузки, спровоцированные пагубным воздействием стрессовых раздражителей, приводят к многочисленным функциональным расстройствам, затрагивающим жизнедеятельность различных органов и даже систем. Одним из важнейших качеств современного человека небезосновательно считается невосприимчивость к стрессам, устойчивость по отношению к факторам, дестабилизирующим уравновешенное состояние организма. Рассмотрим методы повышения стрессоустойчивости. Для повышения стрессовой устойчивости полезно: – заменить вредоносную пищу витаминными продуктами, дополнить меню биопрепаратом трансфер Фактор 4life. Употребление спиртного, фаст-фуда, сладкой, жареной, жирной пищи отрицательно сказывается на психоэмоциональном состоянии; – обеспечивать должный уровень физических нагрузок. Это особенно важно при ведении сидячего образа жизни, характеризующегося минимумом совершаемых движений. Пример обычного буднего дня может выглядеть так: пробуждение, приезд на рабочее место, 8-12 часов за компьютером, возвращение домой (с помощью транспортного средства), отдых после рабочего дня в положении сидя или лежа. Многолетний малоподвижный суточный распорядок, дефицит двигательной активности приводит к ослаблению организма и повышенной уязвимости по отношению к стрессам; – проводить процедуры закаливания (можно начать с контрастного душа); – заниматься дыхательными упражнениями, благотворно сказывающимися на самочувствии, способствующими достижению состояния гармонии и умиротворения; – использовать метод смены деятельности для снятия напряжения. Например, после изнурительного (со стрессовой точки зрения) рабочего дня можно поработать в саду. Физическая работа – отличное средство снятия психического напряжения; – укреплять иммунитет, употребляя комплекс трансферфактор, активизирующий внутренние ресурсы организма. Препарат трансфер фактор купить в Новосибирске можно, зарегистрировав интернет-заказ на специализированном портале; – спокойно анализировать произошедшие конфликтные ситуации, повлекшие стресс, определять мотивы каждого из участников конфликта. Это поможет в дальнейшем выбрать правильную позицию и поведенческую модель при нарастании межличностного напряжения; – помнить о важности проведения действенного лечения любых проявляющихся болезней (даже тех симптомов, которые кажутся малозначимыми и не опасными для психического здоровья).