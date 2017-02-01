Погодные особенности характерные для Новосибирска

Жаркая погода окончательно покидает Новосибирск По мнению синоптиков 5 сентября стало последним днем, когда в Новосибирске можно было Читать далее »

Дальнейшая погода в Новосибирске: скоро первые заморозки Как поется в известной песне -"У природы нет плохой погоды"- И все же теплых деньков Читать далее »