Погодные особенности характерные для Новосибирска

Расположен он в южной части Западной Сибири, в самом центре материка, в полосе очень холодного континентального фона. Причиной низких показателей температурного режима в регионе служит беспрепятственное проникновение арктических воздушных потоков. Зимний сезон в Новосибирске длительный, заснеженный и суровый, но изредка не исключены краткосрочные потепления. Благодаря сухому воздуху и пониженной влажности сильные морозы в городе переносятся без особых проблем. На протяжении всей зимы присутствует снежный покров, погода сопровождается резкими ветрами и вьюгами. Здешняя погода рекомендована тем, кто страдает заболеваниями верхних дыхательных путей. Весна наступает с запозданием. Март еще заснежен и холоден, а уже с апреля наступает долгожданное потепление, начинается время таяния снегов. Существенно теплее становится с мая, но с его приходом могут нагрянуть грозы со шквалистыми ветрами. Летний период характеризуется жаркими и солнечными днями, но короткий по продолжительности. Несмотря на теплую и жаркую погоду днем, ночи остаются прохладными. С середины июля начинается сезон ливневых дождей, сопровождаемых грозами. Летом в Новосибирске выпадает обильное количество осадков. Осенью погода в регионе крайне неустойчива и переменчива, в этом можно убедиться на сайте - http://novosibirsk.pogoda24.org/. Наблюдаются частые перепады температуры, бывают ранние заморозки. В конце октября появляются первые заморозки, ну а ноябрь здесь смело можно отнести к зимнему месяцу. Погодные условия в городе можно охарактеризовать как стабильные, с небольшими колебаниями. Средний температурный режим в июле месяце составляет + 19°C, в январе – (- 19°C). Относительная влажность воздуха составляет в среднем до 80%, среднегодовая норма выпадения осадков составляет всего 425 мм. Низкое атмосферное давление наблюдается в июне и июле, а высокое – в декабре и январе. Максимальный показатель температуры в летний период был отмечен в июле 1953 года и составил 37°C, самая низкая отметка на температурной шкале была отмечена в январе 1915 года и составила - 51,1°C. Отличительной особенностью данного региона является большое количество часов солнечного свечения. В среднем количество за год достигает более 2000 часов. Эти показатели значительно превышают те, которые существуют, например, по Московской области. Получить всю необходимую информацию на счет погодных условий, знать прогноз погоды, который ожидает Новосибирск на протяжении 14 дней можно на сайте http://novosibirsk.pogoda24.org/14-dney/.
Погодные особенности характерные для Новосибирска
Расположен он в южной части Западной Сибири, в самом центре материка, в полосе очень холодного континентального фона. Причиной низких показателей температурного режима в регионе служит беспрепятственное проникновение арктических воздушных потоков. Зимний сезон в Новосибирске длительный, заснеженный и суровый, но изредка не исключены краткосрочные потепления. Благодаря сухому воздуху и пониженной влажности сильные морозы в городе переносятся без особых проблем. На протяжении всей зимы присутствует снежный покров, погода сопровождается резкими ветрами и вьюгами. Здешняя погода рекомендована тем, кто страдает заболеваниями верхних дыхательных путей. Весна наступает с запозданием. Март еще заснежен и холоден, а уже с апреля наступает долгожданное потепление, начинается время таяния снегов. Существенно теплее становится с мая, но с его приходом могут нагрянуть грозы со шквалистыми ветрами. Летний период характеризуется жаркими и солнечными днями, но короткий по продолжительности. Несмотря на теплую и жаркую погоду днем, ночи остаются прохладными. С середины июля начинается сезон ливневых дождей, сопровождаемых грозами. Летом в Новосибирске выпадает обильное количество осадков. Осенью погода в регионе крайне неустойчива и переменчива, в этом можно убедиться на сайте - http://novosibirsk.pogoda24.org/. Наблюдаются частые перепады температуры, бывают ранние заморозки. В конце октября появляются первые заморозки, ну а ноябрь здесь смело можно отнести к зимнему месяцу. Погодные условия в городе можно охарактеризовать как стабильные, с небольшими колебаниями. Средний температурный режим в июле месяце составляет + 19°C, в январе – (- 19°C). Относительная влажность воздуха составляет в среднем до 80%, среднегодовая норма выпадения осадков составляет всего 425 мм. Низкое атмосферное давление наблюдается в июне и июле, а высокое – в декабре и январе. Максимальный показатель температуры в летний период был отмечен в июле 1953 года и составил 37°C, самая низкая отметка на температурной шкале была отмечена в январе 1915 года и составила - 51,1°C. Отличительной особенностью данного региона является большое количество часов солнечного свечения. В среднем количество за год достигает более 2000 часов. Эти показатели значительно превышают те, которые существуют, например, по Московской области. Получить всю необходимую информацию на счет погодных условий, знать прогноз погоды, который ожидает Новосибирск на протяжении 14 дней можно на сайте http://novosibirsk.pogoda24.org/14-dney/.
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