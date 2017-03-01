Преимущества беспроводной системы видеонаблюдения

Наиболее оптимальным вариантом для обеспечения собственной безопасности являются, бесспорно, беспроводные системы видеонаблюдения. Незаметный для постороннего наблюдателя механизм способен фиксировать и контролировать за всем происходящим как внутри помещения, так и за его границами. Благодаря компактности, камеры можно устанавливать в самых неожиданных местах. Стоит отметить, что несмотря на название «беспроводная камера», устройство оснащено кабелями, но только в меньшем количестве. Ведь каждую камеру необходимо подключить к сети.

Где и для чего используют камеры видеонаблюдения?

Каждая камера видеонаблюдения – это отличная перестраховка во избежание опасностей и других неприятностей. Ведь устройство можно использовать как в офисе, складе, так и на даче, дома и в квартире.

Если для дома часто используют мини Wi-Fi камеры (недорогие устройства, которые способны органично вписаться в интерьер), то для улиц следует подобрать более устойчивую и мощную аппаратуру. Не все уличные камеры купить можно правильно. IP камера с низким ценовым диапазоном оснащена недостаточным количеством необходимых для вас технических характеристик. Поэтому, если необходимо установить надзор за территорией перед домом, вам необходимо установить камеру непосредственно на дом. Именно такое расположение не позволит злоумышленнику быстро и без препятствий ее уничтожить.

Установка IP камеры

Беспроводные IP камеры удобны в установке и использовании. Любая камера видеонаблюдения способна работать со всеми роутерами известных брендов. Во время установки устройства необходимо учитывать уровень сигнала Wi-Fi сети в необходимом месте. Ведь если сигнал будет прерываться, работа механизма будет нарушена и толку от установки будет очень мало.

Рекомендации для обеспечения достаточно сильного сигнала на роутере

Чтобы камера работала без помех вам необходимо:

- приобрести качественный роутер и разместить его на равноудалённом месте от всех Wi-Fi устройств;

- обновить программное обеспечение роутера;

- расположить Wi-Fi антенны на роутере согласно требованиям.

Как настроить видеонаблюдение с помощью сети Интернет?

Для удаленного доступа к камере вам понадобиться камера видеонаблюдения и роутер, имеющий доступ к Интернету. С помощью такой камеры можно получать информацию с труднодоступных мест, где нет возможности доступа к электросети.

По материалам сайта Nadzor.ua