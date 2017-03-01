Однодневные линзы – современное решение проблем зрения

Катание на лыжах, прыжки с парашютом, велоспорт и многое другое остается недоступным для тех, кто носит очки. Но мы живем в мире, где плохое зрение давно не помеха для активной жизни. Покупайте однодневные линзы и отправляйтесь воплощать мечты.

Однодневные средства коррекции, как ясно из названия, предназначены для использования на протяжении одного дня. Это и является их главным преимуществом. Изготавливаются они из гидрогеля или силикон-гидрогеля. Оба материала обладают мягкостью и эластичностью. У них высокий показатель кислородопроницаемости и влагосодержания.

Офтальмологи утверждают, что суточные КЛ – наиболее комфортные среди подобных средств коррекции. Потому их рекомендуют пациентам, которые пользуются очками, но в некоторых случаях нуждаются в линзах. Надев одноразовые линзы впервые, вы не почувствуете дискомфорта. А проходив в них целый день, пожалеете, что не попробовали раньше.

Особенности суточных линз

Объективно специалисты выделяют три особенности суточных линз:

Гигиеничность; Удобство; Гипоаллергенность.

Априори все КЛ являются стерильными. Белковые, липидные загрязнения, инфекции и бактерии появляются на их поверхности во время ношения. Особенно при неправильном уходе. Однодневные в этом плане очень удобны, потому как не требуют никакого ухода и дополнительных аксессуаров. За день использования на их поверхности не успевает накопиться много бактерий.

Однодневные средства подходят даже людям з чувствительными веками, потому как не контактируют с дезинфицирующими растворами, на которые может быть аллергическая реакция. В отличие от других средств, однодневные подходят практически всем и не имеют противопоказаний.

Есть ли недостатки?

Говоря об однодневных КЛ, многие выделяют 2 недостатка: высокую цену и то, что продаются они целыми упаковками. Учитывая, что для суточных средств коррекции не нужно покупать жидкости для ухода и набор для хранения (контейнер и пинцет), их стоимость не сильно отличается от традиционных линз или средств плановой замены.

А то, что продаются они целыми пачками и вовсе нельзя считать недостатком. Каждая пара КЛ упакована в стерильную, герметичную упаковку, наполненную раствором. Потому средства коррекции хранятся долгое время. Собираясь на отдых или в командировку, возьмите их с собой и пользуйтесь, когда будет необходимость.