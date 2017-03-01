Газовые настенные котлы Bosch

Огромным преимуществом котлов компании Bosсh то, что они имеют специальную систему самодиагностики, а также автоматическую настройку процесса работы. Они бывают одно- или двухконтурные, исполненные в напольном или настенном виде.

Настенные котлы Bosсh

Выбор настенного котла необходимо производить, сопоставляя мощность агрегата и его компактные размеры. Большинство настенных котлов имеют уникальный дизайн и маленький размер, что делает их востребованными у владельцев малогабаритных квартир. А поскольку компания Bosсh дорожит своей репутацией, то функциональность и долговечность данных агрегатов находится на самом высоком уровне. Производительность их определяется цифрой возле аббревиатуры модели. Так, например, Bosсh Gaz 6000 отличается самой большой производительностью в работе. А это значит, что такой котёл нагреет большое количество воды за достаточно маленький промежуток времени.

Отличительные особенности

Газовые котлы Bosсh имеют довольно простую конструкцию, что делает их удобными в бытовом использовании

Надежность и функциональность данных агрегатов гарантирует вам долгий период бесперебойной работы котла

Сервисное обслуживание достаточно простое и не вызовет у хозяев определённых трудностей

Модельный ряд котлов Bosсh оснащён медными теплообменниками, что даёт возможность агрегату стойко переносить действие любой агрессивной среды. Вся продукция компании Bosсh отличается значительно высоким уровнем безопасности. Котел саморегулирует температуру своих внутренних составляющих и защищает их от перегрева. Контроль работы горелки прекратит подачу газа в случае, когда пламя погаснет.

Преимущества

Поскольку котлы Bosсh имеют систему защиты от замерзания, они способны работать как в летнем, так и в зимнем режиме. Встроенный специальный модуль значительно облегчает управление газовым котлом. Это даёт возможность хозяевам перестроить котёл на необходимый режим работы. Хозяевам дома в частном секторе нет необходимости беспокоиться о перепаде скачков напряжения, ведь бесперебойная работа котла от этого не зависит. Котлы Bosсh одинаково хорошо работают как в сухих, так и в помещениях с повышенной влажностью. Сдержанный дизайн настенных газовых котлов компании Bosсhпозволяет использовать данный агрегат в помещениях с любым интерьером. А его небольшие размеры не заберут много свободного пространства даже в самом маленьком помещении.

Купить настенные газовые котлы компании Bosсh можно в специализированных магазинах или, разместив заказ на сайте продавца. Если потребитель не может выбрать необходимую модель котла самостоятельно, то есть потребность в профессиональной консультации опытных специалистов. Они помогут сделать вам правильный выбор, сделав акцент на особых преимуществах каждой модели котла.