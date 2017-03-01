Страховой полис для финской визы. Необходимые условия

Собираясь ехать за границу, не забывайте, что в период нахождения в другой стране могут появиться непредвиденные ситуации. О покупке страховки для приобретения визы в Финляндию следует позаботиться в первую очередь. Благодаря полису можно возместить затраты в случае, необходимости медицинской помощи, госпитализации, потери имущества, ведь медицина в Европе очень дорогая. В посольство всех европейских стран для оформления визы надлежит предоставить медицинскую страховку. Однако, если иностранный гражданин имеет многократную визу для посещения стран ЕС, то смотреть каждый раз полис не будут. По этой причине некоторые люди забывают о покупке полиса, а ведь это может привести к большим финансовым тратам.

Какие требования предъявляются к медицинскому полису?

Купленная онлайн медицинская страховка должна отвечать таким требованиям:

• действовать на весь период поездки;

• территория действия – на всей территории ЕС;

• число дней в страховом полисе соответствовать сроку разрешения на въезд;

• отсутствие франшизы;

• сумма компенсации - от 30 тыс. евро;

• компенсирование затрат при неожиданных ситуациях, несчастных случаях, болезнях, расходах на возвращение тела в случае кончины клиента на родину.

Медицинскую страховку, заполненную вручную, ни визовый центр, ни консульство Финляндии не принимают.

Сколько стоит медицинский полис для получения визы в Финляндию?

На стоимость медицинского полиса влияют многие обстоятельства. Основные из них - это:

• аккредитованная компания;

• количество туристов;

• возраст застрахованных лиц;

• сумма по страховому полису (30, 50 или 100 тыс. евро).

Медицинский полис для визы в Финляндию нельзя оформлять с суммой возмещения возможных рисков менее 30 тыс. евро. Не забывайте об этом требовании в оформлении документов. Страховая организация возмещает все расходы на оказание квалифицированных медицинских услуг на выбранную сумму. Если лечение обходится дороже, то за лечение придется платить клиенту. Включение в страховку "страхования физических лиц" и "занятий спортом" поднимает ее стоимость.

От выбора разновидности программы страхования, дополнительных услуг и срока действия значительно влияет на стоимость международного полиса. На официальном сайте компании можно узнать стоимость услуг аккредитованной компании со всеми необходимыми опциями.