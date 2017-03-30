Продажа погрузчиков с вилочным механизмом

При строительстве промышленных и бытовых объектов спецтехника играет далеко не последнюю роль, ведь от нее зависит выполнение работ самого разнообразного плана. Перечисление всех видов строительного оборудования займет немало времени, можно остановиться на технике, используемой при погрузке и выгрузке стройматериалов.

При работе с массивными конструкциями применяются краны различных модификаций, которые способны доставлять грузы на заоблачную высоту, но они совершенно непригодны при действиях на малых высотах. На смену мощной технике приходят их малогабаритные «родственники», которые представлены вилочными погрузчиками. Многие строительные площадки не предусматривают установки мощных агрегатов.

Сегодня продажа вилочных погрузчиков осуществляется многими компаниями, поэтому подобрать спецтехнику несложно.

Такая техника незаменима и для работы на промышленных складах, где рационально расположены хранящиеся грузы, каждая толика пространства используется по максимуму. Зачастую расстояние между стеллажами настолько мало, что спасают только маневренные качества мини-техники.

При небольших форматах вилочные погрузчики способны работать с достаточно тяжелыми и нестандартными грузами, причем одна единица техники удачно заменяет многочисленную бригаду грузчиков. Эксплуатировать погрузчик можно без физических усилий, поскольку они обеспечены автоматической системой управления. От оператора, находящегося в комфортном кресле, требуется только внимание и сосредоточенность. Вилочному погрузчику не нужны перерывы и отдых, он способен трудиться много часов подряд.

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Не представляет проблемы оптовая продажа спецтехники для крупных предприятий, погрузчики будут отобраны в соответствии с требованиями заказчика. Гарантийные обязательства от официального представителя являются залогом честного сотрудничества. По условиям продаж, которые могут иметь лизинговую или кредитную основу, сотрудничество может продолжаться в качестве технического обслуживания или поставки оригинальных запчастей, а также обучающих моментов для персонала и будущего владельца.