Эволюция барного стула

Барный стул появился около двухсот лет назад. И изначально его единственной функцией было расположить посетителя за барной стойкой. К слову, с внешним видом последней тоже особенно не мудрили, ведь основной ее задачей было защитить бармена от особо буйных гостей, устроивших очередную потасовку в баре.

Стандартные ровные прямоугольные линии - вот какая визуальная композиция ожидала человека в стандартном баре. Со временем барные стойка и стулья получили широкое распространение, благодаря чему оказались под пристальным вниманием промышленных дизайнеров.

Изначально дизайнерам приходило в голову лишь убирать спинку, менять цвета, добавлять обивку. Когда барная стойка перекочевала в рестораны, барные стулья стали выглядеть совершенно иначе. Их внешний вид значительно улучшился, стали популярны модели в классическом стиле. В целом, стулья получили более мягкие, округлые формы.

С появлением различных материалов, радикально изменился подход к изготовлению мебели. Дизайнеру больше не нужно было ограничивать собственную фантазию возможностями дерева. Пластику можно придавать любые формы, в том числе и самые смелые. Практически забыв о комфортабельности, которой должен обладать стул, промышленные дизайнеры с головой окунулись в изобретение необычных барных стульев. Некоторые модели скорее подойдут на роль экспоната в галерее, их даже как-то жаль использовать как обычную мебель.

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Исходя из дизайна интерьера помещения, можно выбрать такой стул, что он не просто дополнит общую композицию, но и станет настоящей звездой комнаты. На самом деле, несмотря на все каноны различных стилей интерьеров, выбор всегда зависит от ваших предпочтений. “Правила созданы для того, чтобы их нарушать” - этой фразой многие модники руководствуются как при покупке стильной одежды, так и при обстановке мебелью собственного жилища. И в таком подходе есть своя прелесть - свобода действий позволяет максимально выразить себя в интерьере своего дома.

Материалы и параметры

Барные стулья выпускаются в двух размерах, поэтому лучше приобрести модель с “газ-лифт” механизмом или попросить, чтобы стул изготовили на заказ по вашим параметрам. Материалов, из которых он может быть изготовлен, огромное множество. Выбирайте, исходя из собственных предпочтений и нужд.