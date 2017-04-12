Почему выбирают сухой корм Royal Canin

Любой ответственный владелец собаки трепетно относится к здоровью своего питомца. Но тут важно не только вовремя делать прививки или соблюдать гигиену, а и организовать правильный и здоровый рацион. Исходя из этого, многие предпочитают кормить своих любимцев сухими кормами Royal Canin, при этом купить корма для собак можно в хорошем интернет-магазине. Почему же заводчики и обычные люди отдают предпочтение именно этой торговой марке? Давайте разбираться.

Общая информация о сухих кормах

Разделение всех сухих кормов производится по классам.

Эконом-класс. Не лучший выбор. Такие корма стоят дёшево, но пользы вашему питомцу никакой не принесу. Скорее, наоборот, могут навредить, со временем их употребление приведёт к серьёзным проблемам со здоровьем. Всё дело в том, что в их составе вы не найдёте не только мяса, но и вообще качественных продуктов. Соя, перемолотые кости, жилы и даже перья, синтетические ароматизаторы и усилители вкуса – вот, чем вы будете кормить своего питомца. Премиум. Это уже хороший выбор. В состав этих сухих кормов входит и мясо, и качественные субпродукты, что в сочетании с небольшим содержанием злаков и полезных микроэлементов составляет полноценный рацион. Но так обстоит дело, если вы выберите ответственного производителя, такого как Royal Canin. Супер-премиум. Данные виды кормов разрабатываются ведущими ветеринарами, которые точно знают, что нужно организму вашей собаки. Корма супер-премиум класса также входят в линейки компании Royal Canin.

Почему люди выбирают Royal Canin

Явный ответ на этот вопрос уже содержится в предыдущем разделе нашей статьи. Компания производит только качественные корма премиум и супер-премиум классов. Но это далеко не всё. Наврядли вам удастся найти в линейках Royal Canin продукты с конкретным вкусом, к примеру, кролика или ягнёнка. Всё дело в том, что ветеринары и технологи компании разрабатывают свою продукцию не для того, чтобы усладить глаз и слух хозяина собаки, а дабы принести вашему питомцу реальную пользу. Они не рассматривают названия продуктов, а исследуют их состав. Благодаря такому подходу и стал возможен оптимальный подбор рациона для собак различных категорий. Таким образом, кормов «со вкусом» вы не увидите. Зато найдёте полноценный рацион для собак:

разного возраста (щенки, после года и т.п.);

разного веса (крупные, средние, мелкие);

разработанные с учётом особенностей конкретных пород (для лабрадоров, йоркширских терьеров, бульдогов и пр.).

Кроме того, специалистами Royal Canin разработана специальная лечебная линейка кормов, которая станет полезным и диетическим питанием для собак, страдающих различными заболеваниями.