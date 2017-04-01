Осветительные элементы в интерьере

С помощью правильно подобранного освещения можно преподнести любой интерьер с более выгодной стороны. Стандартные решения, такие как люстры по центру помещения, уже давно отошли на второй план, дав дорогу точечным LED светильникам, торшерам и разнообразным бра. Чем больше источников света в помещении, тем оно визуально кажется больше, масштабнее и величественнее. В целом тот же эффект, что и с зеркалами. Не переживайте, огромное количество светильников не разорит вас на оплату коммунальных счетов, семейный бюджет не пострадает, ведь светодиоды имеют слишком маленькую мощность и потребляют мизерное количество электроэнергии. Что касается стоимости, в компании Спектр Света бра бронза можно приобрести по очень "вкусной" цене. Не верите? Убедитесь в этом сами! Бронзовые светильники сегодня и всегда будут являться вечной классикой, они добавляют в интерьер нотку роскоши, изящества и самобытности, которой так не хватает в повседневной жизни.

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А то скажете насчет торшеров? Они могут быть как напольные, так и настольные, все зависит от первоначальной дизайнерской задумки. Такие светильники излучают мягкий рассеянный свет и никоим образом не влияют на зрение, даже при длительной эксплуатации не ухудшая его. Рядом с ними удобно читать, заниматься рукоделием и другой кропотливой работой, требующей усидчивости и терпения. Торшеры часто размещают в библиотеках и книжных магазинах, их вы часто видите на заднем плане в кинофильмах и театральных постановках. Без труда можно приобрести на сайте https://spektrsveta.ru торшер бронза. Несмотря на изобилие моделей, представленное в каталоге, каждый покупатель найдет здесь подходящий именно ему осветительный прибор.

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