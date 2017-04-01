Лечение варикоза: развенчиваем мифы

Варикозное расширение вен (далее ВРВ) является бичом не только людей пожилого возраста. Каждый человек после 30-ти лет по тем или иным причинам может входить в группу риска. Тем более опасно данное заболевание тем, что на ранних стадиях протекает практически бессимптомно. Когда же признаки ВРВ становятся очевидными, людям необходима уже не профилактика, а полноценное лечение.

Большая распространённость заболевания привела к образованию множества домыслов, используемых фармацевтическими компаниями в рекламных целях. Если вы хотите узнать подробно о реальных методах лечения варикоза, сделать это можно, перейдя по ссылке. Лечение варикоза – это важный и достаточно сложный процесс. Именно поэтому в данной статье мы развенчаем самые распространённые мифы об этом заболевании. Итак…

ВРВ можно вылечить самостоятельно

Абсолютный миф. Самостоятельно можно лишь проводить регулярную профилактику заболевания. Но если проблема уже существует, то обязательно нужна консультация специалиста. Только квалифицированный флеболог сможет провести необходимые обследования и точно сказать, на каком этапе развития находится заболевания и какие методы его лечения будут наиболее эффективными.

Венотоники избавят от варикоза навсегда

Это также миф, используемый фармацевтическими компаниями для увеличения продаж подобных препаратов. Венотоники представлены в аптеках в огромном ассортименте. Их выпускают как в виде таблеток, так и в виде всевозможных гелей и мазей. Но все они способны только избавить от симптомов болезни, таких как, например, тяжесть в ногах, отёки и т.п. Саму болезнь венотоники не лечат. Вера людей в чудотворную силу венотоников опасна тем, что, снимая симптомы, они не лечат их причину, запуская, таким образом, заболевание.

Гирудотерапия – панацея от ВРВ

Многие люди, путая варикоз с тромбофлебитом, применяют для лечения гирудотерапию (использование живых пиявок для разжижения крови). При ВРВ такой метод абсолютно не эффективен. Кроме того, возможны некоторые неприятные последствия, о которых все «врачи», практикующие пиявкотерапию умалчивают. К ним относятся: образование пигментных пятен в местах укусов, возможность попадания в ранки инфекций, дерматиты, раздражения, аллергические реакции и пр. Подчеркнём, что профессиональные флебологи открыто говорят о процедурах гирудотерапии (в разрезе лечения ВРВ), как об откровенном шарлатанстве.

Компрессионный трикотаж – эффективный способ лечения ВРВ

Подобные изделия действительно рекомендуются флебологами. Но не в качестве эффективного способа лечения ВРВ, а как средство облегчающее симптомы болезни, снижающее нагрузку на конечности и способствующее повышению эффективности основного комплекса процедур, направленных на выздоровление пациента.