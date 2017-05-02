Социально-эконмические последствия инфляции

Понятие «инфляция» появилось еще во второй половине 19 века. Изначально данный термин означал увеличение денег в государстве, что в свою очередь сопровождалось увеличением стоимости товаров. Это приводило к нарушению пропорций спроса и предложения. Но все это не в полной мере отображало социально-экономические особенности складывающейся ситуации. Спустя уже полтора века можно более цельно оценить данное понятие и его влияние на социально-экономическую сферу.

Как инфляция влияет на безработицу

Безработица является одним из следствий инфляции. Когда возникает увеличение рабочих мест, то у населения повышаются доходы. Также возрастает спрос на определенную продукцию и услуги. Благодаря этому, количество неиспользованных ресурсов становится меньше. Это приводит к росту цен. Вся необычность сложившейся ситуации заключается в том, что только увеличив рост безработицы можно снизить рост цен, когда будет ограничена покупательская способность.

Когда экономика начинает развиваться при условии равновесия задействованных ресурсов и покупательской способности, то расширение производства будет происходить вполне естественным путем. Повышение цен будет происходить со временем, но компании также получат увеличенную прибыль. Это в свою очередь приведет к повышению заработной платы. Обратной стороной данного развития является снижения уровня производства и заработных плат, но при этом цены останутся на прежнем высоком уровне.

Как инфляция влияет на заработок людей

Повышение цены на товар всегда приводит к спаду спроса на него. Покупательная способность населения начинает резко падать. Даже при повышении зарплат реальные доходы становятся ниже за счет более высокого скачка цен. Эта диспропорция только увеличивается в дальнейшем, так что за ту же самую сумму денег человек может приобрести значительно меньшее количество товаров. За счет того, что многие крупные финансовые операции оказываются растянутыми во времени, полученная прибыль, как населения, так и предприятия, теряет свою реальную ценность.

Как инфляция влияет на цены

Ценообразование может иметь несколько различных подходов, среди которых:

Ориентация на потенциального покупателя;

Анализ рынка конкурентов;

Метод учета проводимых затрат.

Для каждого из данных подходов инфляция оказывает свое влияние. Если рассматривать затраты на производство, то цена растет пропорционально инфляции. При ориентации на конкурентов, очень трудно узнать, какое влияние будет оказано. При ориентации на потребителей стоимость будет снижаться.

Источник - Promdevelop.ru