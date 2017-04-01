Секрет популярности кед converse

А на сегодняшний момент данный производитель обеспечил себе популярность, как бренд, производящий стильную и модную обувь для тех, кто предпочитает вести активный образ жизни. Мы же рассмотрим как же кеды этого бренда приобрели ошеломляющую популярность у многомиллионой армии, живущих в разных странах мира.

Как не может показаться банальным, но секрет популярности кед конверс очень прост. И он заключался в простейшем решении - изменении цвета своей продукции. До Второй мировой кеды этого бренда производились исключительно в черном цвете. Но чтобы приобрести большую популярность покупателю нужно было дать обувь, которая была бы раскрашена во все цвета радуги. С самого начала компания добавила к черному цвету кеды белого оттенка, но после покупатель увидел многообразие моделей, которые были раскрашены почти во все цвета радуги. Это простое решение вознесло компанию на “гребень волны” популярности.

Голливудские звезды также способствовали популярности кед converse они появились на ногах ведущих кинозвезд. На обложке одного популярного журнала многие могли увидеть на ногах Д. Дина белые кеды “Конверс”, надетые под джинсы.

Кеды данного бренда начали широко эксплуатироваться не только на ногах профессиональных спортсменов, но их начали носить парни и девушки, ведущие активный образ жизни. Бунтарская молодежь 50-70 годов прошлого столетия очень полюбила кеды converse, которые прекрасно сочетались с джинсами, свитерами, гольфами. Множество предпочитало эту легкую и практичную обувь, кеды можно было увидеть на тех, кто предпочитал отдых на природе, на ногах прохожих, на молодежи бегающей на спортивных площадках. Кеды данной компании постепенно перешли из разряда спортивной обуви, в обувь, которая вот уже больше пятидесяти лет является стильной и модной.

Конверсы завоевавшие значительную популярность преображались и все больше подпадали под особое влияние модных тенденций. Кеды изменялись не только в цветовой гамме, но менялся и их фасон. Дизайнеры придумывали новые формы для своей продукции.

С появлением на обувном рынке продаж низкой версии кед Конверс, получивших название All Star происходит в каком-то смысле “взрыв” на рынке продаж. С этой новой моделью обувной ряд преобразился и теперь покупатель мог выбирать из двух версий: низких и высоких, кеды, которые понравятся больше.

В 70-х была выпущена новая баскетбольная модель кед One Star, которая стала популярна не только среди спортсменов этого вида спорта. Представители других направлений такие, как серфингисты и скейтбордисты отмечали удобство данной пары обуви. У этих чудаков эти кеды стали одними из любимых.

Компания “Конверс”, инвестирующая в разработку новых технологий выпускает инновационную систему, которая была способна разделить внешнюю и внутреннюю часть подошвы прослойкой, что способствовало лучшей амортизации обуви.