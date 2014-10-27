Резка металлических заготовок с помощью плазмы

В последние годы все чаще можно услышать о том, что для обработки металлических заготовок используется плазменная резка металла, как один из самых бюджетных, экономически обоснованных и эффективных способов резания листов из нержавеющей стали, иных металлических материалов. Промышленная компания «МашАгроСервис» оказывает услуги плазменной резки металлических листов по заданным параметрам. Клиент может обратиться в фирму, имея на руках индивидуальный проект, по которому должны вестись работы. В противном случае в конструкторском бюро предприятия удастся осуществить индивидуальный заказ на изготовление деталей с использованием плазменной резки.

Преимущества плазменной резки

Для резания используются специальные технологичные станки с автоматическим управлением. Такая методика производства имеет множество преимуществ. При правильном подборе мощности, установка позволяет до 10 раз быстрее выполнять производственные задачи, многократно повышая производительность, максимально качественно проводя резание листовых заготовок. Этот способ гораздо удобнее, если сравнивать его с кислородной горелкой.

Еще к одному преимуществу относится экономическая обоснованность плазменной резки. Целесообразно использовать такую методику на толщине металлических листов до 60 миллиметров. При большей толщине металлических листов используется кислородный способ разделки металлического материала.

Универсальность способа — весомое достоинства при разрезании металлических заготовок. Плазменная резка позволяет быстро и качественно обрабатывать нержавеющую сталь, медь, алюминий, титан, и даже чугун. Причём, используется одно и тоже оборудование. Перед тем как приступить к процессу обработки, оператор выставляет мощность и необходимое давление при резании. И нужно понимать, что качество металлической поверхности не имеет особой никакого значения. То есть металлические листы могут быть ржавыми и даже грязными. Это не помеха для высокотехнологичной плазменной резки, использующейся для обработки металлических листовых заготовок.

Особенности обработки плазмой

Перед тем, как заказать такую методику обработки металла, заказчик должен понимать, что существуют некоторые ограничения. Это довольно строгие требования к отклонению от перпендикулярности среза. То есть угол резания должен быть до 50 градусов (в процессе разрезания). Если нарушать существующие правила, то срез значительно расширится и готовые детали будут быстрее изнашиваться, выходить из строя, что, по большому счёту, просто недопустимо.