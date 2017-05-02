Обозреваем лучшие фитнес-приложения для Windows Phone

Хотите действительно получать результаты в спорте и не только - записываете, превращайте все что делаете в цифры и фиксируйте результаты.

Что касается записи, сейчас этим заниматься вручную нет необходимости так как на рынке приложений для мобильных устройств большое количество программ, которые будут это делать за вас автоматически. Вам необходимо их скачать и настроить под себя. В данной статье мы рассмотрим приложения для мобильной платформы Windows Phone.

Прежде чем приступать к обзору популярных фитнес-приложений, следует рассказать про основной принцип работы. В первую очередь вы должны понимать, что приложение — это автоматическая запись процесса ваших занятий. Шаги и расстояния вычисляться, используя гироскоп вашего устройства, а расстояние рассчитывается, используя ваш встроенный GPS. Некоторые приложения могут тоже брать информацию с специальных фитнес (трекер) браслетов. Некоторые приложения путем сохранения ваших результатов могут предложить поделиться\сравнить их с другими пользователями или даже предложить соревнование с самим собой, давая вам мотивацию для совершенствования и создают атмосферу удаленного состязания. Все будет зависть от стоимости приложения и его количества функций и личных предпочтений по интерфейсу. А также точности позиционирования.

Итак, что же твориться в магазине приложений Windows Phone в плане полезных фитнес-приложений, а происходит вот что.

Runtastic – это фитнес-приложение для Windows Phone на самом делен объединение нескольких программ, в нем есть Gps Tracker, который отслеживает положение и вычисляет расстояние, есть что-то вроде статистики по дням, есть бесплатные и платные, но полезные программы занятий, с дополнительными мотивационными «плюшками» за ваши деньги. Одним словом, все что необходимо активному, занимающемуся спортом человеку для фиксации своих результатов. Если вы решили заниматься и отмечать свои достижения, то скажу точно вам бумага не понадобиться для записи. Единственным недостатком можно назвать разве что-то платность некоторых функций, которые доступны бесплатно у конкурентов.6 месяцев

CycloMeter

Изначально программа, как это видно из названия, рассчитана для велосипедистов, но ее функциональность может быть использована не только ими. Соревнование с самим собой: записываться данные с GPS, акселерометра расстояние, маршрут и используя эти данные вы можете отслеживать свой прогресс.

Что особенно понравилось в этом приложении - оно «по-умному» исползает заряд аккумулятора вашего устройства, а точнее говоря, выключает экран и в фоне вычисляет все необходимые параметры, не используя при этом заряд аккумулятора на экран устройства. Помимо этого, позволяет пользоваться офлайн картами, то есть вы можете скачать их дома и не трать заряд и трафик, на постоянную закачку и обновление, во время пробега по маршруту. Хотите превратить свое устройство в велокомпьютер, вы знаете что установить!

Endomondo

Endomondo помимо уже сказаны выше функций, может удивить точностью позиционирования и простотой интерфейса. Программа поможет определите свой фитнес-уровень, для подбора план занятий. Во время работы программы вам буду приходить мотивирующие уведомления, например, о том, что нужно ускориться или вы вот-вот побьете свой рекорд. Так же можно соревноваться с друзьями делиться результатами. Программа бесплатна, но для Premium возможностей необходимо платить $6/месяц или $30/год.

Caledos Runner

Если не повторяться, то приложение выделяет подробную статистику и простотой удобный интерфейс.

Приложение может получать информации от сердечного ритма Zephyr Bluetoooth HxM, учитывая который, может подстраивать программу и уведомлять вас.

Одно из не многих приложений, которое может уведомлять о ваших параметрах и достижениях на русском языке, например, когда вы бежите в наушниках. Так же порадовала возможность использования офлайн карт.

После занятий нужно правильно отдыхать

PowernAPP

Приложение содержит всю необходимую функциональность для того что бы ваш отдых был максимально эффективный. Для тех же кто боится уснуть, есть будильник, который обязательно подскажет когда нужно проснуться. Причем можно настроить так, что будильник сработает в подходящую фазу сна, чтобы вам проснуться было легче всего. Отдыхайте правильно!

Ну и куда же без правильного питания!

«Диеты»

Если вы сторонник диет, и хотите выбрать правильную, качественно и грамотно контролировать себя каждый день, и наблюдать результаты, то это приложение будет вашим лучшим выбором на платформе Windows Phone, по крайней мере, на момент написания. В нем сосредоточено большое количество диет под разные образы жизни. Единственное что рекомендуется прежде чем приступать к диетам, проконсультироваться с врачом. Помимо самих диет содержит инструменты для подсчета калорий и другие вспомогательные функции, которые помогут вам.

Вы можете скачать мобильные приложения на Anderbot.com бесплатно и безопасно.