Особенности бухгалтерского сопровождения фирм в 2017 году: самые заметные изменения

Фирмы, имеющие статус малых, могут работать, сдавать всю документацию в упрощенном виде. Какие фирмы могут быть признаны малыми?

Согласно законам, ими можно назвать фирмы, которые:

не заработали за 2015 год сумму в 800 млн. руб.

по итогам прошедшего года имеет среднесписочное число занятых людей не доходит до 100 человек

в своем уставном капитале имеют долю сторонних фирм менее 49%.

В 2016 году в закон, определяющий критерии статуса «малая фирма», были внесены поправки. Согласно им, учитываться должна не сумма выручки, а сумма дохода.

Сотрудники налоговых органов делают реестр субъектов малого и среднего бизнеса. С помощью данного реестра реализуется право фирм на «надзорные каникулы».

В результате последних изменений в законах фирмам, являющимися малыми, не должны сами показывать налоговым органам свой статус. Их работники сами изучают данные отчетности, по которым уже и относят компанию к тому или иному виду.

Субъект малого предпринимательства в наши дни имеет возможность пользоваться специальными условиями деятельности и льготами. Их перечень таков:

Надзорные каникулы. Все время с начала 2016 по конец 2018 годов на малый бизнес распространяются надзорные каникулы. Это значит, что неналоговые проверки по отношению к ним проводить не станут. Чтобы малая компания смогла воспользоваться таким правом, она должна за последние 3 года иметь нормальные стабильные показатели работы. В фирме на должно быть грубых нарушений или проступков, которые могли бы стать поводом для остановки деятельности. Отказ от лимита кассы. Для него нужно только издать приказ руководителя. Сделать это разрешено в любое время. Упрощенные учет и отчетность. Возможны для всех малых фирм, кроме тех, что имеют формы деятельности АО и ООО, которые за предыдущий год получила больше 800 млн. руб. Для них аудит бухгалтерской отчетности обязателен. Льготы по региональным налогам. Сделать условия льготными для малого бизнеса имеют право власти на местах.

Большая часть современных предприятий как малого, так и среднего бизнеса редко или периодически отправляют своих сотрудников в служебные поездки. Согласно законам, компания обязана компенсировать сотруднику все расходы на пребывание в чужом городе. Среди прочих статей выплат существуют так называемые суточные. Их размеры государством не оговариваются. Командировочные расходы в 2017 году изменения свежие новости о которых были опубликованы еще в начале года, будут рассчитываться по-новому. Закон, регулирующий выплаты суточных, был дополнен. Согласно новому тексту акта, выплаты теперь не подвергаются вычету из них страховых взносов в том же размере, как и при расчете НДФЛ. Взносы не взимаются, когда суммы суточных равняются 700 руб. для поездок внутри страны и 2500 руб. для заграничных командировок. Поэтому в 2017 году размеры суточных, скорее всего, будут увеличены во многих фирмах.