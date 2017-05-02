Особенности бухгалтерского сопровождения фирм в 2017 году: самые заметные изменения

Фирмы, имеющие статус малых, могут работать, сдавать всю документацию в упрощенном виде. Какие фирмы могут быть признаны малыми?
Согласно законам, ими можно назвать фирмы, которые:
- не заработали за 2015 год сумму в 800 млн. руб.
- по итогам прошедшего года имеет среднесписочное число занятых людей не доходит до 100 человек
- в своем уставном капитале имеют долю сторонних фирм менее 49%.
В 2016 году в закон, определяющий критерии статуса «малая фирма», были внесены поправки. Согласно им, учитываться должна не сумма выручки, а сумма дохода.
Сотрудники налоговых органов делают реестр субъектов малого и среднего бизнеса. С помощью данного реестра реализуется право фирм на «надзорные каникулы».
В результате последних изменений в законах фирмам, являющимися малыми, не должны сами показывать налоговым органам свой статус. Их работники сами изучают данные отчетности, по которым уже и относят компанию к тому или иному виду.
Субъект малого предпринимательства в наши дни имеет возможность пользоваться специальными условиями деятельности и льготами. Их перечень таков:
- Надзорные каникулы. Все время с начала 2016 по конец 2018 годов на малый бизнес распространяются надзорные каникулы. Это значит, что неналоговые проверки по отношению к ним проводить не станут. Чтобы малая компания смогла воспользоваться таким правом, она должна за последние 3 года иметь нормальные стабильные показатели работы. В фирме на должно быть грубых нарушений или проступков, которые могли бы стать поводом для остановки деятельности.
- Отказ от лимита кассы. Для него нужно только издать приказ руководителя. Сделать это разрешено в любое время.
- Упрощенные учет и отчетность. Возможны для всех малых фирм, кроме тех, что имеют формы деятельности АО и ООО, которые за предыдущий год получила больше 800 млн. руб. Для них аудит бухгалтерской отчетности обязателен.
- Льготы по региональным налогам. Сделать условия льготными для малого бизнеса имеют право власти на местах.
Большая часть современных предприятий как малого, так и среднего бизнеса редко или периодически отправляют своих сотрудников в служебные поездки. Согласно законам, компания обязана компенсировать сотруднику все расходы на пребывание в чужом городе. Среди прочих статей выплат существуют так называемые суточные. Их размеры государством не оговариваются. Командировочные расходы в 2017 году изменения свежие новости о которых были опубликованы еще в начале года, будут рассчитываться по-новому. Закон, регулирующий выплаты суточных, был дополнен. Согласно новому тексту акта, выплаты теперь не подвергаются вычету из них страховых взносов в том же размере, как и при расчете НДФЛ. Взносы не взимаются, когда суммы суточных равняются 700 руб. для поездок внутри страны и 2500 руб. для заграничных командировок. Поэтому в 2017 году размеры суточных, скорее всего, будут увеличены во многих фирмах.