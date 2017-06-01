Реклама с помощью баннеров — эффективно и практично

Современные способы рекламирования товаров и услуг разительно отличаются от тех, которые использовались в 20-30, может быть 50 лет назад. Теперь телевизионная реклама не идёт впереди планеты всей и не является тотальным решением для продвижения, для извлечения максимальной прибыли из коммерческого предприятия, организации, фабрики, завода. Для продвижения брендов, логотипов, услуг и товаров в массы покупателей используется уникальная, разносторонняя, представленная в разных видах широкоформатная печать в Киеве http://i-servise.com.ua/services/large-format-printing, предложенная компанией «I-servise».

Для потенциальных заказчиков предлагаются:

традиционные баннеры,

специальная баннерная сетка,

бумага БлюБэк,

флажная ткань,

ткани для фокус воллов и многие другие материалы, на которых наносится рекламное изображение.

Традиционные баннеры и сетка

Самыми популярными, конечно же, в этом перечне являются традиционные ПВХ баннеры, армированные сеткой для большей прочности носителя. Пользуется спросом и специальная сетка, баннерная сетка, которая заливается расплавленным пластиком или винилом, с помощью которых и получается яркое, нарядное изображение:

не растворяющееся под дождём, не выцветающее под палящими лучами ультрафиолета, служащая долго.

Современная печать рекламы на баннерной на сетке — это уникальная технология, которая за последнее время набирает все большую популярность. Ведь такая сетка используется, как правило, именно для наружной рекламы. Основы полотна — это пластик со специальным металлическим каркасом. Армирование — та самая специальную базовая сетка. Конструкция может быть односторонней или двухсторонней, лакированной или матовой. Широкоформатная печать на баннерной сетке — это специальные краски:

сольвентные, экосольвентные.

Специалисты вышеуказанной компании не сразу же берутся за изготовление рекламы, а подбирают тип материала, идеально подходящий для тех или иных целей. Используется непрозрачный материал, матовая сетка, прозрачная сетка с легкой текстурой, которая легко продувается воздушными массами. Последний вариант — это полотна, которые зачастую используются для наружной стороны сооружения при проведении ремонта. И это не обязательно рекламный материал, а защитный по своей сути. Но с нанесенным поверх изображением, рекламирующим бренд, логотип, товар, определенную продукцию или услуги предприятия.