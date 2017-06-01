Где можно получить кредит по паспорту?

Получить необходимую сумму взаймы у друзей или родственников не всегда возможно, поэтому стоит взять на вооружение все учреждения, которые помогут решить сложный финансовый вопрос на основании предъявления паспорта. Существует несколько видов организаций, куда имеет смысл обратиться в условиях острой нехватки денежных средств:

Основные требования по возрастному показателю, которые предъявляются к потенциальному заемщику, могут варьироваться от 20 до 65 лет. Другим важным условием при подобном виде кредитования является наличие не менее двух контактных телефонов, которые должен предоставить будущий заемщик. К ним относятся: номер сотового оператора и рабочего телефона, чтобы в случаях необходимости процесс поиска ссудополучателя произошел без затруднений. Кроме паспортных данных, кредитная организация вправе потребовать еще ряд документов, которые способны подтвердить личность и платежеспособность ссудополучателя.

К ним относятся:

водительское;

пенсионное удостоверение;

загранпаспорт;

ИНН;

документ о собственности на автомобиль или недвижимость.

Следующий необходимый этап предполагаемой сделки – заполнение анкеты, которое происходит с помощью услуг менеджера кредитного учреждения либо осуществляется непосредственно самим клиентом. Этот документ должен подробно расписывать все источники дохода ссудополучателя, содержать информацию об имеющихся обязательствах. Дополнительной характеристикой, которая позитивно отразится на получении ссуды, является наличие у ссудополучателя имущества, к примеру, автомобиля.

Немаловажный аспект – наличие положительной кредитной истории в других организациях. Современные технологии позволяют менеджерам получить доступ к информации о клиентах любого банка. Ставка по кредитным продуктам, которые предлагаются только на основании паспорта, без предоставления документов, подтверждающих фиксированный доход, может достигать 65% годовых. В обязанности работника кредитного учреждения входит разъяснение заемщику всех затрат, связанных с получением ссуды. Срок рассмотрения заявок по данным кредитам может занимать по времени от одного часа до семи дней. Поэтому при острой необходимости в денежных средствах стоит узнать все условия кредитования заранее.