Венская опера - выразительность, совершенство, роскошь

Венская опера заслуженно считается одной из лучших в мире. На ее знаменитой сцене осуществляется свыше полусотен постановок ежегодно. Драматический сезон, в течение которого спектакли ставятся практически каждый день, здесь продолжается 10 месяцев. Тем не менее, билеты на оперу в Вене стоит заказывать задолго до начала каждого сезона, так как они пользуются высоким спросом. Приобрести контрамарку можно за пару месяцев до осуществления постановки на сцене.

Идеальные условия для зрителей

Венская государственная опера является международным центром культуры. Сюда слетаются любители высокого искусства со всего мира. Язык оперы и балета доступен и понятен настоящим почитателям данных жанров. Максимально вникнуть в суть постановки позволяет ее текстовое содержание, выведенное на специальные табло. Осуществляется синхронный перевод. Электронные экраны расположены на спинках кресел предыдущих рядов. Таким образом, зрителям обеспечиваются все условия, для того, чтобы максимально насладиться любой постановкой.

Восхитительные спектакли

В репертуар Венской оперы входят как классические постановки, так и премьерные спектакли. Ее подмостки видели триумфальные постановки произведений Моцарта, Бетховена, Вагнера. Труппа тщательно готовит каждый спектакль. Благодаря виртуозному оркестру, хору и солистам достигается особая музыкальная и драматическая выразительность. Этот старинный оазис искусства – свидетель триумфа великих композиторов и знаменитых солистов.

Не только оперой единой

Приоритетное место в репертуаре данного театра отводится операм. Однако балетные постановки тоже занимают достойное место. Со сцены Венской оперы зрители имели возможность увидеть премьерный показ «Лебединого озера». Здесь же отведено место и мюзиклам. Уже традицией стало проведение великолепных балов в стенах здания театра. На этих танцевальных вечерах блистают представители высшего света. Это одно из самых красочных и элегантных светских событий. Помещение театра становится огромной танцевальной площадкой, где блистают дамы в ослепительных нарядах и элегантные кавалеры.

Сегодня Венская опера занимает почетное место среди трех европейских театров, признанных лучшими. Все же она неповторима как своими спектаклями, так и великолепным зданием. По истинной роскоши и аристократизму ей вряд ли найдутся равные театры.