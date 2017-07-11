Применение, виды и состав сварочной проволоки

Этот расходный материал не так прост, как может показаться на первый взгляд. Необходимо знать некоторые особенности и нюансы, чтобы правильно подобрать проволоку, идеально подходящую именно для предстоящих сварочных работ.

Зачем этот материал нужен?

Проволока используется для сваривания и наплавки стали, низколегированной и углеродистой. Та деталь, которая подлежит свариванию, и является вторым электродом.

В чем его преимущества?

Прежде всего, швы при использовании проволоки получаются аккуратными, качественными и износоустойчивыми, а возможность возникновения дефектов сводится к минимуму. Такие сваренные конструкции могут выдерживать серьезные нагрузки. Среди положительных сторон можно отметить то, что сварочный процесс непрерывен, а это значит высокоэффективность и скорость работ. Расходный материал используется достаточно экономно, а дуга горит весьма стабильно.

Какими бывают сварочные проволоки?

Их условно разделяют на группы по химическому составу и наличию углерода. Существуют легированные, высоколегированные и низкоуглеродистые проволоки. Чем меньше содержание углерода, тем более этот расходный материал пластичен. Как легирующая составляющая используется хром титан, никель, кремний и другие вещества. Очень сильно зависит качество материала от количества фосфора и серы в составе. При меньшем их содержании качество проволоки выше. Из углеродистой стали этот расходный материал изготавливается для сварки черного металла. Для сварки низколегированной и легированной стали лучше купить проволоку OK ARISTOROD 12.50 http://araise.com.ua/ok-aristorod-12.50, ее поверхность идеально для этого подходит. Она имеет стабильный диаметр, практически не содержит в составе вредных веществ, что гарантирует стабильное горение, а вероятность брызг расплавленного металла сводится к минимуму. Также с такой проволокой не будет засоряться оборудование, что благотворно влияет на его долговечность. Идеально она подойдет для автоматического процесса сваривания. Также проволоки бывают сплошными, порошковыми и активированными. в компании Ерайс вы не только найдете качественные расходные материалы в широком ассортименте по достаточно низким ценам, но и получите подробную и честную консультацию относительно сварочных проволок. Специалисты помогут разобраться в том, какой вариант идеально подойдет именно вам, учитывая все особенности работы и оборудования.