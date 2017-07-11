Зачастую кровельный (мансардный0 этаж оборудуется под полноценную комнату, что позволяет экономить значительное количество средств, ведь постройка пристроя обходится намного дороже. Очень важно, чтобы кровельные работы проводились в соответствие со всеми требованиями и нормами по обустройству крыши. Монтаж кровли - достаточно непростой процесс, и поэтому поручить это дело лучше опытным профессионалам.

При возведении кровли необходимо учитывать ряд технологических моментов: нужно сделать эскиз будущей крыши, рассчитать нагрузку и смонтировать обрешетку под кровлю. Если предполагается делать утепленную крышу, то необходимо грамотно спроектировать "кровельный пирог", состоящий из несколько слоев, каждый из которых выполняет свою роль. Кроме этого, необходимо подобрать кровельный материал, причем не только для самой кровли, о и для обустройства обрешетки, ведь от качества пиломатериала зависит надежность и долговечность всей конструкции. Немаловажную роль играет и внешний вид кровли - красивая крыша в большое мере создает представление об эстетическом вкусе владельца дома.

Монтаж стропил для кровли

Кровля является частью крыши и укладывается на несущую конструкцию, состоящую из системы стропил и обрешетки. Стропильная система выполняется в виде треугольника, поэтому она обладает необходимой жесткостью и надежностью. Стропильные ноги верхними концами закрепляются с коньком, а нижние концы фиксируются с наружными стенами здания. Если используется тяжелый кровельный материал, то используют дополнительную опору - большинство стропильных систем предусматривает в своей конструкции дополнительные подпорки.

Пароизоляция кровли

Пароизоляция помогает препятствовать попаданию паров из помещения в утеплитель - она закрепляется на несущих деревянных элементах с внутренней стороны теплоизоляции. Нахлест должен иметь ширину не менее 10 см со всех сторон. После установки элементов пароизоляции следует установить рейки, чтобы подшивка потолка не контактировала с паробарьером.

Система водоотведения

Водосточная система обеспечивает защиту наружных стен и цоколя от осадков, а фундамент от разрушения - благодаря данной системе осадки собираются и отводятся в одно место, поэтому здание не дует подвергаться воздействию большого количества влаги.

Стекание воды с кровли на землю является самым простым способом водоотведения, однако в этом случае начинается преждевременное разрушение фасада, цоколя и фундамента. Одним из самых лучших способов водоотведения является использование водостока - в этом случае вода уходит с кровли по желобам и отводится к системе водосточных труб. Для водосточной системы используются следующие материалы: