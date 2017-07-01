Польза контекстной рекламы

С этим утверждением сложно поспорить, но находятся предприниматели и руководители компаний, которым приходится доказывать этот факт. А он достаточно прост – если компания хочет получать клиентов из интернета, то ей стоит задуматься о контекстной рекламе. Пользователи не идут дальше первой страницы поисковой выдачи в поиске информации. Значит, контекстная реклама в Алматы – это то, что нужно, если ваш сайт еще не занимает лидирующие позиции в органической выдаче.

С помощью закрепления своего предложения в самом верху страницы в поисковых системах, компания получает внимание большинства пользователей, которые ищут аналогичные товары или услуги. Оплачивается только конкретный переход человека на ваш сайт. Таким образом, ваша реклама транслируется только для целевой и заинтересованной аудитории, и деньги из бюджета списываются только за конечное действие, а не за показ.

Контекстная реклама для молодой компании полезна в плане привлечения новых клиентов. Это недорогой и эффективный способ заявить о себе в интернете. Тем более, если сайт предприятия еще далеко не в топе. А для старой и известной компании, которая уже много лет на рынке, реклама в Google и Яндексе помимо прямой обязанности по привлечению клиентов, будет еще и поддерживать популярность бренда. Если пользователи будут ежедневно видеть название компании в числе первых по тематическим запросам, то и доверия к ней будет больше.

Помимо рекламы над и под результатами поиска, можно еще рекламироваться и на площадках обширной партнерской сети Google и Яндекса. Это контекстно-медийная реклама, которая может содержать в себе не только текстовые объявления, но и графические элементы. Такое размещение вашего предложения помогает значительно увеличить охват целевой аудитории. Работает оно по классическому принципу контекстной рекламы – объявления показываются только целевой аудитории, тем людям, которые в поиске недавно искали такие же товары или услуги.

Интернет занимает огромное количество свободного времени многих людей. Люди проводят время в социальных сетях, ищут что-то в поисковиках, смотрят фильмы. И во всех этих случаях с помощью контекстной рекламы можно рассказать о товарах и услугах вашей компании. Услуги настройки контекстной рекламы в Алматы предлагает компания SEO88Level.kz, квалифицированные специалисты которой грамотно и профессионально запустят рекламную кампанию и будут правильно управлять ею, снижая расходы и повышая эффективность.