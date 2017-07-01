Как выбрать идеальный компьютер

Покупать персональный компьютер всегда нелегко, особенно, если вы не очень хорошо разбираетесь в технике. Важно сначала понять, на что необходимо ориентироваться при выборе, прежде чем идти в магазин за новым устройством. Ведь всегда стоит помнить о том, что консультантам важнее просто продать товар, а не подобрать его под индивидуальные нужды. И вы рискуете переплатить, купив мощный компьютер, который, в общем-то, и не особо вам нужен.

Слишком экономить не стоит

Технологии шагают вперед семимильными прыжками, поэтому даже самый продвинутый девайс непременно устареет через пару лет. Выйдет новое программное обеспечение, многие приложения и игры будут рассчитаны на более продвинутое компьютерное железо. И, согласитесь, мучиться, приобретая все новые компьютеры с завидной регулярностью, не очень радостная перспектива. Старайтесь найти золотую середину между ценой и производительностью, а еще лучше обратите внимание на компьютеры бу https://europc.com.ua/. Они не уступают по характеристикам новым устройствам, но стоят значительно меньше. Чаще всего такие девайсы появляются в специализированных магазинах, таких как “EuroPC”, по той причине, что, к примеру, офис решил обновить свои компьютеры. И те устройства, которые заменяются новыми, часто находятся в отменном состоянии и являются весьма современными.

Для чего вам нужен компьютер

Если требуется от девайса возможность выполнять простые функции - ориентируйтесь на упрощенные и, соответственно, более дешевые модели. Вам ни к чему продвинутое железо, такой компьютер будет попросту простаивать без дела, да и смысла тратить гораздо больше денег нет. Заядлым геймерам, графическим дизайнерам, моушн дизайнерам, иллюстраторам и другим людям, чья деятельность требует высокой производительности от устройства, необходимо обращать внимание на системные блоки с хорошей видеокартой и процессором. Они должны быть способными выдерживать большие нагрузки, которые дает профессиональное программное обеспечение. Также, скорее всего, нужно будет позаботиться о дополнительном охлаждении, ведь уже имеющееся вряд ли сможет качественно охлаждать работающее на полную мощность железо. Задумайтесь о водной системе охлаждения, она способна охладить системный блок намного лучше обычных кулеров, что защитит компьютер от перегрева и возможных поломок на этой почве.