Жатки для уборки кукурузы: выбираем с порталом сельхозтехники

Выбор кукурузной жатки, как и любой другой специализированной техники, – это непростой процесс, который включает исследование рынка, сравнение характеристик моделей и анализ технологических преимуществ. Чтобы получить от покупки экономическую выгоду, необходимо учесть объемы посевных площадей, а также тип и мощность имеющихся комбайнов. Имея богатый ассортимент моделей с подробным описанием характеристик, портал сельхозтехники selhoztehnika.net/catalog/zhatka-dlya-uborki-kukuruzy всегда позволит сделать выгодное приобретение.

Местные или зарубежные кукурузные жатки – на чем остановиться?

Рынок сельхозтехники не ограничивает выбор покупателя. Опираясь на потребности хозяйства и личные предпочтения к характеристикам, можно приобрести жатки как местных, так и зарубежных производителей. Не обязательно делать ставку на новые орудия: качественная б/у техника прослужит новым владельцам не один сезон, причем, обойдется в разы дешевле.

Выбирая жатки для уборки кукурузы от производителей стран бывшего СНГ, стоит присмотреться к российским моделям Cornmaster-8 («Новатор-плюс»), ЖК-80 («Оптсельмаш»), белорусским комплектам КОК («Гомсельмаш»), украинским John Greavs ЖК-80 («ВелАгро») и другим.

Кукурузная жатка Cornmaster-8 является копией венгерской модели OROS и отличается такой же надежностью и производительностью. Она захватывает сразу 8 рядов, может работать со скоростью 12 км/ч, обеспечивая производительность до 25 т/ч. Благодаря замене цепного привода карданными передачами и редукторами, оборудование почти не требует ухода, а небольшой вес обусловливает экономичность расхода топлива.

Жатки ЖК-80 выполняют одновременную уборку урожая и послеуборочную обработку почвы, сбор кукурузных початков и измельчение стеблей. Минимум подвижных частей, а также защита от механических повреждений и износа обеспечивают технике длительный срок службы.

Итальянские жатки Dominoni привлекают покупателей всего мира совершенством своей конструкции. Наличие герметичной масляной ванны обеспечивает идеальную смазку цепей привода, что исключает необходимость техобслуживания в течение сезона. Благодаря низкому профилю, измельчитель будет эффективно работать на любых почвах без потерь урожая.

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