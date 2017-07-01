Способы обработки почвы

Задавшись целью повысить урожай, человечество изобрело множество разнообразных методов и приемов для подготовки земли к засеванию. И пусть не все способы сегодня признаны эффективными, знать о них все же следует.

Механическая обработка

Она производится с помощью специализированной техники и призвана изменить структуру и качество земли. Отвальный способ заключается в обработке почвы с переворачиванием верхнего слоя. Так, грунт агрессивно разрыхляется и перемешивается, подрезаются растения, а удобрения заделываются. Для этого необходима сельхозтехника - плуг Pottinger http://imc.in.ua/ploughs предназначен именно для такого способа обработки. Приобрести этот высококачественный инструмент можно у официального дилера, компании “IMC”, где можно еще и научиться эффективной работе с ним. Безотвальный метод не переворачивает слои, сохраняя изначальную структуру земли. Производится такая обработка также с помощью плугов или культиваторов. Тщательно перемешивается грунт роторным методом, чтобы смешать слои и сделать почву однородной, замешав в нее удобрение. Также все эти методы комбинируются, если есть необходимость. Способ подготовки земли зависит от климата, выращиваемых культур и множества других факторов.

Виды обработки по глубине

Поверхностный прием захватывает не более пятнадцати сантиметров почвы. При надобности используются глубокие, средние и сверхглубокие приемы обработки.

Что такое прикатывание

Этот метод означает обработку земли с помощью катков, в результате чего крошатся все уплотнения почвы, а ее поверхность выравнивается. Прикатывание производится и до посева, и после, зависит от типа грунта и климата.

Весеннее боронование

Производится именно весной, потому что позволяет обработать озябшую землю. Этот способ позволяет хорошенько разрыхлить почву, открывая ее весеннему теплу. Ведь в холодный и замерзший грунт высаживать растения бессмысленно.

Зачем нужна культивация

Она позволяет раскрошить, перемешать и разрыхлить землю, разрезать подземные части сорняков. Для этого используется специальная техника - культиваторы. Они работают на глубине от шести до двенадцати сантиметров. Там, где есть большой риск возникновения эрозии почвы, используются культиваторы с плоскими ножами и штангами.

Глубокая обработка

Периодически почва обрабатывается на глубине от двадцати пяти до тридцати пяти сантиметров. Это необходимо для того, чтобы вынести подзолистую часть грунта на поверхность,а сорняки и остатки пожнивных культур нанести на глубину.