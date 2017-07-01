Лучшие алкогольные игры для веселой компании друзей

Алкогольные игры появились во времена Древней Греции. Человек наполнял чашу вином доверху, залпом выпивал её, хлопал ею по столу и отдавал кубок соседу справа. С той поры люди выдумали немало любопытных забав с алкоголем. Ниже будут рассмотрены несколько интересных игр с алкоголем.

Алкогольные игры

Эстафета

Игра на скорость игроков и их сплоченность.

Нужно подготовить 2 столика, 2 бутылки с одним алкоголем, 2 бокала и 2 тарелки с закусками. Все это размещается на каждом столике в одинаковом количестве.

Участники делятся на две команды. Первые ребята подбегают к столикам, наполняют бокалы, а после возвращаются к команде и передают эстафету дальше. Вторые по счету выпивают из рюмок, третьи - бегут и закусывают, а четвертые наполняют бокалы вновь. Побеждает тот столик участников, который скорее окажется с пустой бутылкой. Участники могут заранее договориться о том, чтобы меняться - так можно помочь "пьющему" участнику.

Алкогольная рулетка

Эта игра на везение имеет разные варианты, но одинаковые правила.

В игре может принимать участие любое количество людей. Потребуется вола, водка и 3 стакана. 2 стакана наполняют водкой, один – водой. Участникам по очереди завязывают глаза и при этом меняют стаканы местами. Цель состоит в том, чтобы выпить из одного стакана и тут же запить другим. Нюхать содержимое запрещено. Далее все повторяется.

Самые невезучие станут запивать водку водкой. Победит тот игрок, который сможет продержаться дольше других. На западе такую игру многие зовут русской рулеткой. В женской версии можно использовать вино и подходящий по цвету сок (виноградный или гранатовый).

Поклонники пива имеют свою версию этой игры. Они берут пару банок пива, одна из которых хорошенько встряхивается, чтобы из нее вышла настоящая бомба. После баночки перемешиваются и раздаются участникам. После каждого такого раунда один из игроков обязательно будет в пене. Игра довольно смешная, но потом долго придется убирать комнату.

Спортивный брудершафт

Игрокам лучше играть в команде со своим супругом или второй половинкой. Потребуется алкоголь, стопки и закуска.

Игроки делятся на пары (парень и девушка). Каждая пара встает, пьет на брудершафт, а затем целуется около 20 секунд, не закусывая перед этим. Всё повторяется до тех пор, пока одна пара просто не сможет больше пить или целоваться вместо еды. Если ребята пропустили один такой круг, им придется снять с себя по две вещи, если закусили перед поцелуем – по одной. Конец игры обещает быть веселым.

Больше игр в источнике https://onapitkah.info/article/veselye-alkogolnye-igry-dlya-kompaniy/