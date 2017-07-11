Чем услуги внешнего персонала выгодны для компании

Аутстаффинг — менеджмент сотрудников, осуществляемый независимой организацией. Данная управленческая технология предназначена для оптимизации кадрового делопроизводства, что сулит для компании получение множества преимуществ. Она сокращает размер постоянного штата, попросту увольняя группу сотрудников.

После этого они направляются в аутстаффинговое агентство, где и оформляются на работу. Затем подрядчик и сотрудники подписывают индивидуальные договора, в соответствии с которыми персонал поступает в распоряжение прежнего работодателя. В результате этого компания сохраняет фактические трудовые отношения с работниками, но прекращает формальные. Таким образом удается получить существенную выгоду!

Преимущества аутстаффинга

Использование услуг внешнего персонала характеризуется для компании множеством достоинств:

● упрощается оформление сотрудников-иностранцев. Заботы по решению миграционных вопросов, сбору различных справок перекладываются на плечи подрядчика. Располагая налаженными деловыми связями, он добивается необходимого результата в кратчайшие сроки;

● уменьшается численность сотрудников. Официальный размер штата сокращается, ведь работники увольняются из компании. Однако фактически на предприятии могут трудиться десятки людей, привлеченных на условиях субподряда;

● упрощается работа кадрового отдела. С увольнением команды сотрудников сокращается документооборот, ведь исключается часть задач по подбору, оформлению персонала;

● снижается нагрузка на бухгалтерию. Работников в компании становится меньше. А значит, и объем операций, связанных с расчетами ЗП, отчислений, сокращается;

● сохраняется статус «малого предпринимательства». Компания числится небольшим предприятием, ведь официально в ней работает всего несколько профильных специалистов. Это позволяет рассчитывать налоговые платежи по упрощенной схеме;

● исключаются проблемы с персоналом. Возникновение всевозможных недовольств сотрудников в отношении условий оплаты труды обязует решать эти заботы именно подрядчика;

● оптимизируются постоянные расходы. С применением аутстаффинга отпадает необходимость проводить финансовые расчеты по каждому сотруднику в отдельности. Комплекс трудозатратных второстепенных задач заменяется обязанностью периодически перечислять деньги бизнес-партнеру;

● исключаются простои в работе. Если сотрудник не выходит на объект по любой причине, подрядчик должен его оперативно заменить, чтобы в распоряжении руководителя были ресурсы, указанные в контракте;

● исключаются проблемы с ФМС. Если в ходе проверок персонала госслужбами выявляются любые нарушения норм действующего трудового законодательства, оплатой штрафов за свой счет занимается аутстаффер.

Внешний менеджмент кадров — out-staffing.com.ua/autstaffing — оптимальный путь к сокращению совокупных затрат организации, увеличению ее валовых доходов и повышению инвестиционной привлекательности. Руководитель компании избавляется от множества непрофильных обязанностей, связанных содержанием персонала. Он перекладывает необходимость решения данной задачи на плечи подрядчика.

Расходы, связанные с обеспечением данного процесса, идентичным тем издержкам, которые понесла бы компания при самостоятельном содержании персонала. А вот многочисленные выгоды, получаемые за счет аутстаффинга — важные резервы максимально быстрого и эффективного развития предприятия!