Что лучше: пластиковые или металлические контейнеры для мусора?

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Пластиковые контейнеры: преимущества и недостатки
Тара из пластика хорошо подходит для небольшого объема твердых бытовых отходов, для других же целей емкость не подходит. Вместительность контейнера не позволяет использовать его для сбора, хранения и вывоза строительного мусора. Хотя стоимость установки такой емкости невысокая, но для крупногабаритных отходов лучше обзавестись большой тарой.
Достоинства пластикового контейнера:
1. Маленький вес обеспечивает мобильность емкости. Такой контейнер удобно держать во дворе, он не занимает много места, можно передвигать при необходимости. 2. Пластик не портится со временем – его не одолевает коррозия, ржавчина. Из ухода за емкостью можно выделить лишь периодичное мытье для устранения грязи и неприятного запаха. 3. Материал устойчив к смене температурного режима, идеально подходит для умеренного климата. Высокая температура, сильный мороз и повышенная влажность атмосферы не способны испортить тару. 4. Баки очень прочные, износоустойчивые, стойкие к механическому воздействию (падению дерева, ударам тяжелыми предметами).
Металлические баки для мусора: обзор плюсов и минусов тары
Контейнеры из металла подходят для хранения, транспортировки и утилизации крупногабаритного хлама. Большая вместительность позволяет дешево вывезти строительный мусор в Киеве и области. Тара из металла много весит и лишена мобильности, потому устанавливается в местах большого скопления мусора.
Плюсы металлических контейнеров:
1. Полностью подходят для всех видов мусора (ТБО, строймусор, промышленные отходы). 2. Срок эксплуатации дольше, чем у пластиковых аналогов. 3. Можно сделать их любой формы, добавить специальные крепления для удобной транспортировки. 4. Бывают разного объёма.
Чтобы вывезти недорого мусор в Киеве необходимо выбрать подходящий контейнер. Аренда большого бака на стройплощадке позволит сэкономить и единожды заказать ЗИЛ, КамАЗ или ГАЗель для вывоза строймусора в Киеве, погрузив весь хлам.
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