Что лучше: пластиковые или металлические контейнеры для мусора?

Сегодня, 13:46

Сделать вывоз строительного мусора более удобным процессом помогут специальные контейнеры. Эта тара предназначена для сбора, хранения и транспортировки хлама к месту утилизации. В зависимости от размера емкости применяются для обслуживания небольших частных секторов, квартир, вывоза строймусора и промышленного хлама. Все контейнеры делятся на две большие группы – сделанные из пластика и металлические. Чем они отличаются друг от друга и какую тару лучше использовать для разных целей?

Пластиковые контейнеры: преимущества и недостатки

вывоз строительного мусора

Тара из пластика хорошо подходит для небольшого объема твердых бытовых отходов, для других же целей емкость не подходит. Вместительность контейнера не позволяет использовать его для сбора, хранения и вывоза строительного мусора. Хотя стоимость установки такой емкости невысокая, но для крупногабаритных отходов лучше обзавестись большой тарой.

Достоинства пластикового контейнера:

1. Маленький вес обеспечивает мобильность емкости. Такой контейнер удобно держать во дворе, он не занимает много места, можно передвигать при необходимости. 2. Пластик не портится со временем – его не одолевает коррозия, ржавчина. Из ухода за емкостью можно выделить лишь периодичное мытье для устранения грязи и неприятного запаха. 3. Материал устойчив к смене температурного режима, идеально подходит для умеренного климата. Высокая температура, сильный мороз и повышенная влажность атмосферы не способны испортить тару. 4. Баки очень прочные, износоустойчивые, стойкие к механическому воздействию (падению дерева, ударам тяжелыми предметами).

Металлические баки для мусора: обзор плюсов и минусов тары

Контейнеры из металла подходят для хранения, транспортировки и утилизации крупногабаритного хлама. Большая вместительность позволяет дешево вывезти строительный мусор в Киеве и области. Тара из металла много весит и лишена мобильности, потому устанавливается в местах большого скопления мусора.

Плюсы металлических контейнеров:

1. Полностью подходят для всех видов мусора (ТБО, строймусор, промышленные отходы). 2. Срок эксплуатации дольше, чем у пластиковых аналогов. 3. Можно сделать их любой формы, добавить специальные крепления для удобной транспортировки. 4. Бывают разного объёма.

Чтобы вывезти недорого мусор в Киеве необходимо выбрать подходящий контейнер. Аренда большого бака на стройплощадке позволит сэкономить и единожды заказать ЗИЛ, КамАЗ или ГАЗель для вывоза строймусора в Киеве, погрузив весь хлам.

Источник: https://movingservices.kiev.ua/vivoz-stroitelnogo-musora-kiev.html

скачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 46 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия