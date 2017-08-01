Дома из кирпича – типы кладки и швы фасада

Декоративная кладка кирпича

Выполняя кладку кирпича необходимо помнить об основополагающем принципе – кирпичи должны быть уложены параллельно друг другу длинными основами. Возникновение слоя, который смещен на половину или четверть кирпича, создает сильное сопряжение стены. Существует много видов кладки кирпичей, которые затем служат долгосрочной основой фасада. Это быстрый и очень популярный метод. Разнообразие кирпичного рисунка получается при смещении на ½ или ¼ кирпича. Это так называемые сопряжения рядов.

В зависимости от того, какое сопряжение кирпича выбирается, конечный результат стены не потребует нанесения другого декоративного покрытия. Чем сложнее метод, тем более увеличивается время строительства стены. Кирпич благодаря своей, казалось бы, простой форме дает неограниченные возможности создания поверхности фасада.

Одноэтажные дома из кирпича с многослойными стенами имеют декоративный характер. В этом случае функции прочности принимают роль несущей внешней стены дома. Связка на стене грунта возникает в основном из-за необходимости получения соответствующей прочности. Дополнительными деталями из кирпича являются всевозможные карнизы, декоративные перемычки, своды и подоконники. Они придают фасаду характера, могут сослаться на культурные традиции региона.

Есть также необычное связывание кирпичей. Популярным способом является модульное связывание, которое заключается в соединении двух кирпичей в один модуль с квадратным профилем. Также возможна кладка в вертикальном положении. Такие решения особенно часто применяются в современном строительстве кирпичных фасадов.

Способы кладки кирпича

Кладка в шахматном порядке с выступами характеризуется альтернативной укладкой кирпичей тыльной и боковой стороной. Методика была взята, как указывает название, из фламандской архитектуры.

Совершенно другой вид кладки представляет голландское сопряжение, которое выглядит следующим образом: в одном ряду укладываются кирпичи на диалоговые головки с раствором, а в ряду выше складываются уже длинные стороны. Связывание цепей заключается в альтернативной прокладке головки и длины. Таким образом, получается фигура похожая на крест. Узор может повторяться на стене полностью или служить в качестве орнамента.

Роль швов в кладке кирпича

Вопреки расхожему мнению, швы для кирпичных стен - это очень важный элемент не только для прочности конструкции, но и с эстетической точки зрения. Глубоко расположенные швы дают эффект света и тени и четко маркируют каждый кирпич в кладке.

Благодаря хорошо подобранной затирке можно экспонировать жанр и качество камней. Этот способ растеняет или темнит фасад оптически и подчеркивает оригинальный дизайн. Одноэтажные дома из кирпича с оригинально оформленным кирпичным фасадом будут выглядеть совершенно иначе, чем стены с обычно выложенными камнями.