Укомплектация медицинских учереждений: ассортимент расходников

Без расходных материалов сложно представить современную медицинскую помощь. Эти незначительные на первый взгляд детали принимают участие во всех диагностических, профилактических и лечебных процессах, которые проходят в учреждениях соответствующего профиля.

Расходные материалы разрабатываются для таких сфер: неотложная помощь, обследования, профилактические процедуры, лечебные манипуляции.

Важная отличительная особенность данных материалов - краткий срок эксплуатации, чаще одноразовость, но это только повышает требования к стандартам качества. От этого зависят уровень оказания медицинских услуг, удобство для медицинского персонала и комфорт для пациента.

Медицинские расходники можно разделить на несколько групп.

Перевязочные средства: вата, бинты, спиртовые марлевые салфетки и т.д. Ознакомиться с данными перевязочными средствами вы можете тут.

К таким материалам предъявляют следующие требования:

отличная поглощающая способность; необходимая влажность; нейтральность; стерилизационные свойства( без потери качества продукта); эластичность; должны быть мягкими, без сыпучести.

Одноразовая медицинская одежда, в основном представлена бахилами (с ассортиментом которых вы можете ознакомиться на сайте http://farmkompani.ru/), перчатками, масками, хирургическими комплектами. Все эти изделия должны обладать такими свойствами:

стерильность; удобство надевания и носки; функциональность; гипоаллергенность;

Санитарно-гигиенические изделия: клизмы, презервативы, зонды. Общие требования, которые предъявляются к таким единицам:

отсутствие дефектов; герметичность и прочность; неслипаемость, гибкость, удерживание формы.

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Подбирать данные расходники необходимо, исходя из профиля и специфики лечебного учреждения.

Сегодня производство медицинских расходных средств – отрасль с применением высококлассного оборудования, автоматизированных систем, что помогает выпускать квалитативную продукцию, удобную в хранении и использовании. Использовать стоит материалы только от заслуживающих доверия поставщиков. Достаточное количество расходников облегчает работу медицинского персонала, экономят время и силы врачей, медсестер, санитаров, а также обеспечивают пациенту стерильность и уверенность в благополучном исходе манипуляций.