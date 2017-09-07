Лодочные моторы Yamaha – лучший выбор для рыбалки и водного туризма

Отдых на воде всегда притягивал к себе внимание приверженцев активного образа жизни. Рыбалка, водные путешествия по озерам и рекам – все это невероятно интересно и увлекательно. Особенно если при этом не использовать силу собственных рук для передвижения, а полностью довериться хорошему лодочному мотору, ровно урчащему, словно от удовольствия, перемещая маломерное судно вдоль берегов.
Моторы Yamaha в первом приближении
Лодочные моторы широко известного японского бренда имеют несколько очень привлекательных качеств:
- легкость в управлении;
- надежность;
- возможность точных настроек;
- малый расход топлива;
- экологичность;
- небольшие вес и габариты;
- малый уровень шума.
Словом, моторы для маломерных судов Yamaha – настоящие «японцы», имеющие огромный запас прочности.
Компания Yamaha прочно занимает лидирующие позиции на этом рынке. Она выпускает подвесные моторы для самых разных целей:
- водного туризма;
- рыбалки в закрытых водоемах;
- спортивных соревнований;
- коммерческих перевозок;
- активного отдыха.
Важной особенностью продукции является ремонтопригодность – запчастей для лодочных моторов этого бренда на отечественном рынке представлено много, и купить все нужное для ремонта не составляет проблемы.
Лодочные моторы Yamaha: особенности продукции и ремонт
Продукция бренда – двух- и четырехтактные двигатели различной мощности, предназначенные для продолжительной работы. Двухтактные моторы более популярны из-за малого веса и небольших размеров. Они просты в обслуживании, удобны для транспортировки, подходят как для любителей активного отдыха, так и для профессионалов.
Четырехтактные двигатели имеют большой ресурс, необыкновенно экономичны, мало шумят и весьма надежны. Запуск такого мотора осуществляется путем простого поворота ключа.
Несмотря на все совершенство, двигатели бренда подлежат своевременному сервисному обслуживанию. Запчасти для них можно без труда купить в тех же торговых организациях, где и сами моторы. Наиболее часто требуются ходовые винты и втулки. Любой водоем может скрывать в себе некоторую опасность в виде неожиданного появления какого-либо препятствия под водой. Зацепившись за корягу, винт может сломаться, а потому пару запасных винтов и втулок иметь на борту не помешает. Эти запчасти можно даже отнести к своеобразным расходным материалам.
За состоянием некоторых других деталей нужно следить и при необходимости сразу заменять их. Особенно актуально это для щеток стартера и генератора, крыльчатки водяной помпы и других элементов, подвергающихся повышенному износу. Отечественная торговая сеть обеспечивает все потребности в запчастях для лодочных моторов Yamaha.