Лодочные моторы Yamaha – лучший выбор для рыбалки и водного туризма

Отдых на воде всегда притягивал к себе внимание приверженцев активного образа жизни. Рыбалка, водные путешествия по озерам и рекам – все это невероятно интересно и увлекательно. Особенно если при этом не использовать силу собственных рук для передвижения, а полностью довериться хорошему лодочному мотору, ровно урчащему, словно от удовольствия, перемещая маломерное судно вдоль берегов.

Моторы Yamaha в первом приближении

Лодочные моторы широко известного японского бренда имеют несколько очень привлекательных качеств:

легкость в управлении;

надежность;

возможность точных настроек;

малый расход топлива;

экологичность;

небольшие вес и габариты;

малый уровень шума.

Словом, моторы для маломерных судов Yamaha – настоящие «японцы», имеющие огромный запас прочности.

Компания Yamaha прочно занимает лидирующие позиции на этом рынке. Она выпускает подвесные моторы для самых разных целей:

водного туризма;

рыбалки в закрытых водоемах;

спортивных соревнований;

коммерческих перевозок;

активного отдыха.

Важной особенностью продукции является ремонтопригодность – запчастей для лодочных моторов этого бренда на отечественном рынке представлено много, и купить все нужное для ремонта не составляет проблемы.

Лодочные моторы Yamaha: особенности продукции и ремонт

Продукция бренда – двух- и четырехтактные двигатели различной мощности, предназначенные для продолжительной работы. Двухтактные моторы более популярны из-за малого веса и небольших размеров. Они просты в обслуживании, удобны для транспортировки, подходят как для любителей активного отдыха, так и для профессионалов.

Четырехтактные двигатели имеют большой ресурс, необыкновенно экономичны, мало шумят и весьма надежны. Запуск такого мотора осуществляется путем простого поворота ключа.

Несмотря на все совершенство, двигатели бренда подлежат своевременному сервисному обслуживанию. Запчасти для них можно без труда купить в тех же торговых организациях, где и сами моторы. Наиболее часто требуются ходовые винты и втулки. Любой водоем может скрывать в себе некоторую опасность в виде неожиданного появления какого-либо препятствия под водой. Зацепившись за корягу, винт может сломаться, а потому пару запасных винтов и втулок иметь на борту не помешает. Эти запчасти можно даже отнести к своеобразным расходным материалам.

За состоянием некоторых других деталей нужно следить и при необходимости сразу заменять их. Особенно актуально это для щеток стартера и генератора, крыльчатки водяной помпы и других элементов, подвергающихся повышенному износу. Отечественная торговая сеть обеспечивает все потребности в запчастях для лодочных моторов Yamaha.