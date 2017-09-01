Конструирование буклетов

Одним из недорогих способов рекламирования является создание информативных буклетов. Данное типографическое изделие создается быстро и без всяких дополнительных затрат.

Для создания буклета можно использовать различное программное обеспечение. Начиная с текстового редактора и заканчивая программами верстки.

Буклет – это рекламная информация, которая содержит краткое описание предприятия и его продукции. Эта продукция может предоставляется в виде маленькой книжки или листа согнутого в виде гармошки.

Они разделяются по видам использования:

• Буклеты массового использования. Они раздаются в местах большого скопления людей. Это могут быть специализированные выставки или магазины.

• Типографические изделия, которые показывают имидж предприятия. Эта продукция раздается в офисе или при проведении презентационных компаний.

Буклет может проектироваться с нуля или распечатываться в полиграфическом центре. При подаче уже готового изделия необходимо просматривать готовый результат на предварительном просмотре. Необходимо тщательно рассматривать поля и содержание.

При создании буклета в программах верстки или векторных программах его содержание необходимо переводить в кривые.

В дизайне необходимо использовать атрибуты фирменного стиля, визитки и перечень товаров и услуг.

Информация предоставляется в текстовой и графической формах. При изготовлении печатей в Орле и различных видов буклетов необходимо учитывать простоту подачи информации. Не надо перенасыщать такие изделия различной информацией.

При проектировании буклета разрабатываем несколько полос. Каждая из которых должна быть посвящена отдельным видам информации. Она формируется четко и лаконично без лишней информации.

Формат буклета используется А4 или А3. Бумага для печати используется мелованная. Некоторые фирмы используют дизайнерскую бумагу для прочности изделия.

Чаще всего они печатаются на формате А4 и в форме лифта. Этот документ предоставляется на двустороннем отпечатанном листе. Фальцов на документе может быть две и более.

Полиграфический документ представлен полноцветным. В зависимости от тиража может быть печать офсетная или цифровая.

Стиль и дизайн буклета должен быть оформлен в привлекательном формате для привлечения новых клиентов. В таком случае он будет привлекать новых клиентов в организацию.