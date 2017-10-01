Автоматизация продвижения сайта - нужно ли?

Интернет дает просто неограниченные возможности для рекламы. Изо дня в день появляются все новые методы и способы продвижения товаров и услуг. Пожалуй, одним из самых действенных и проверенных видов рекламы в Интернете остается раскрутка сайтов в популярных поисковиках, коими в России общепризнанно являются Яндекс и Google.

В своем развитии любая сфера жизнедеятельности человека рано или поздно достигает такого этапа, когда возможно автоматизировать определенные процессы, уменьшив затраты времени и труда. Так, к примеру, в медицине многие операции и исследования происходят с минимальным участием человека, автоматизация производства и вовсе делает возможным работу целой фабрики с участием всего десятка человек.

Появление целого ряда программ автоматического продвижения сайтов (ROOKEE, Maremoto, Seopult и других) позволило даже чайникам seo вполне успешно заниматься раскруткой. Так, к примеру, работая с ROOKEE, от вас потребуется лишь регистрация проекта сайта с последующим изменением настроек. Программа настолько проста, что даже человек, имеющий лишь отдаленное представление о предмете, с легкостью справится с этими операциями. Готово. Дальше вам остается регулярно получать отчеты о продвижении.

Однако не стоит расслабляться. От вас потребуется тщательно отслеживать динамику, постоянно анализировать результаты, чтобы вовремя скорректировать стратегию, если дело пойдет на спад. Существует немало противников автоматизации продвижения сайтов, и некоторые их аргументы вполне обоснованны. Машина действительно не может оперативно и объективно оценить изменившуюся ситуацию и самостоятельно изменить план действий. Однако глупо отрицать, что выполнение определенной рутинной работы в продвижении, занимает немало времени и сил.

Каждый вправе самостоятельно определиться со способом раскрутки. Возможно, золотой серединой станет грамотное сочетание человеческих знаний и возможностей программ автоматизации. Такой альянс наверняка будет самым выигрышным.

В любом случае, полностью отдавать SEO-продвижение в руки автоматизированных систем не стоит. Если вы дорожите своим проектом, не хотите санкций со стороны поисковых систем, работаете на длительную перспективу, то наилучшим вариантом будет макисмальное использование ручного труда. Системы типа Seopult подходят больше для кратковременных задач, когда нужно вывести сайт в ТОП быстро, подержать его там пару месяцев, а потом уже "забить" на него.

Более подробно о продвижении в нынешних условиях вы можете почитать в специальной статье "Поисковое SEO-продвижение сайта". Надеемся, что рекомендации из неё окажутся вам полезны.

Желаем удачи вашему сайту в Интернете!