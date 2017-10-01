Армированная пленка для теплиц

Укрывной материал всегда был очень популярен, особенно он активно используется в сельском хозяйстве. Чаще всего по старинке многие используют стандартную полиэтиленовую пленку http://pack-land.ru/polietilenovaya-plenka. Различными материалами укрывается урожай, грядки, создаются теплицы, укрытия, навесы. На рынке строительных материалов разработчики предлагают огромный выбор различного вида укрывным материалов, отличающихся толщиной, цветом, шириной и т.д. Одним из самых распространенных укрывных материалов для покрытия металлических или деревянных профилей тепличных сооружений выступает армированная пленка http://pack-land.ru/plenka-armirovannaya. Структура данного материала состоит из двух слоев светостабилизированной пленки снаружи и одного слоя армирующей сетки внутри. Такое строение позволяет пленке выдерживать большие нагрузки, и она обладает высоким уровнем износостойкости. То есть в зимний период времени теплица, покрытая армированной пленкой, без труда сможет выдержать натиск снежного покрова и прослужит далеко не один сезон. Главными характеристиками при выборе данного материала для покрытия каркасов телиц выступают: - плотность в диапазоне от 120 до 200 грамм на квадратный метр; - цветовой окрас лучше выбрать прозрачный, белый или зеленый. На отечественных рынках потребителям предлагается приобрести пленочный материал как российского производства, так и стран Кореи и Дании. Все они отличаются между собой по материалу каркаса, а именно: - каркас армированной пленки производства страны Корея состоит из полиэтилена; - производители изделия из страны Дании делают каркас полипропиленовым; - только российские изготовители производят армированную пленку нескольких разновидностей с каркасами из различного сырья. Ширина одного полотна пленки варьируется от 2 до 6 метров с шагом в 2 метра, а длина составляет 15 либо 20 метров. Насекомые и грызуны изделию не страшны, потому что они не питаются полиэтиленом. Только неправильный монтаж армированной пленки может значительно сократить срок службы изделия. Например, слишком длинные саморезы и различные проволочные крепежи портят материал. Для тепличных сооружений разработан особенный вид армированной пленки - «дышущая». Если посмотреть на ее поверхность через микроскоп, то можно обнаружить в ячейках мельчайшие отверстия, способные свободно пропускать влагу и воздух в помещение. Температурный режим применения изделия колеблется в диапазоне от - 40 до 90 градусов по Цельсию. Отремонтировать поврежденную пленку возможно с помощью двусторонней бутилкаучуковой ленты или обычного канцелярского скотча.