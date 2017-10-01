250 млн рублей использовано на ремонт сетей отопления в Новосибирске

В этом году власти Новосибирска основательно подошли к вопросу подготовки к началу осенне-зимних холодов. Так, на ремонтные работы центральных тепловых пунктов (ЦТП) было выделено 250 миллионов рублей, чтобы установить новые качественные насосы брендов уровня Wilo, теплообменники и заменить трубы.

Масштабная реконструкция коснулась ЦТП нескольких частей города. А точнее, полное обновление оборудования получили следующие районы:

Калининский;

Кировский;

Дзержинский;

Заельцовский;

Железнодорожный;

Первомайский.

На сегодня выполнено полное обновление всего оборудования. Согласно заявлению Колмакова Андрея, на все необходимые работы потребовалось четверть миллиарда рублей. Реконструкция затронула тепловые сети, были закуплены двигатели, современные насосные станции и теплообменники в Новосибирске.

Шесть ЦТП – это только начало

Сегодня в Новосибирске функционирует порядка пяти сотен тепловых станций, которые имеют период службы в 30 лет. И около сотни объектов нуждаются в реконструкции. Так что, обновление шести ЦТП является только началом полноценной реконструкции тепловых сетей города. По окончанию отопительного сезона специалисты снова приступят к ремонту. На данный момент, неизвестно, какие именно пункты будут обновлены в первую очередь.

Стоит отметить, что в этом году подготовка к отопительному сезону проходила особенно успешно. Так, были проведены тщательные проверки ведомственных и локальных котельных, насосных станций, теплообменников пластинчатого и других видов, регуляторов и т.д. Оборудование закупалось у крупных поставщиков, как ООО «Тепло Сибири», которые работают по всей России и имеют большой опыт в проектировании и монтаже ЦТП.

Согласно отчетам СИБЭКО было выделено 2,4 млрд рублей для ремонта производственных фондов Сибирской энергетической компании. Перед наступлением холодов особые меры по подготовке к зиме были предприняты на 24 объектах.

Новосибирск полностью готов к зиме

По информации от пресс-службы мэрии, с 1 сентября ведутся работы по реконструкции водоводов. Окончание проекта запланировано к 30 ноября. Финансовые средства были выделены Фондом модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Выделение крупных финансовых средств и оперативное выполнение работ позволило подготовить Новосибирск к зимним холодам на все 100%. Такие данные сообщил Юрий Похил, занимающий должность директора МУП «Горводоканал».