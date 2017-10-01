Лучший отдых в России: тур на Байкал

Проблема выбора направления для летнего отдыха достаточно часто встает перед многими путешественниками. Вариантов провести собственный отпуск огромная масса. Однако, многие предпочитают именно курорты России. Для таких туристов в первую очередь следует рассмотреть поездку на Байкал.

Почему именно туда? Попробуем ответить на этот вопрос в представленной статье.Уникальность отдыха на Великом озере заключается в его контрастности. Здесь можно обнаружить буквально все, что душе угодно. Особенно это придется по вкусу любителям экстрима.

Вода на Байкале просто кристальной чистоты. В результате чего на побережье появились самые разнообразные центры дайвинга. Там можно арендовать оборудование для погружения, новичкам же будет полезна самая разнообразная информация, полученная от опытных инструкторов. Другие, вместо исследования глубин, предпочитают горы. Для таких путешественников разработаны несколько десятков пеших маршрутов на Восточные Саяны. Они все обладают разным классом сложности, в результате чего удастся подобрать идеальный для себя вариант как опытным альпинистам, так и новичкам, не обладающим специальной подготовкой.

Кстати, многие туры на Байкал проходят вблизи с государственной границей Российской Федерации. Поэтому в обязательном порядке каждому путешественнику необходимо взять с собой паспорт.Большое количество туристов приезжают к легендарному озеру в надежде на великолепную рыбалку. Здесь можно выловить такие виды рыб, как омуль или хариус. Подобными трофеями не стыдно будет похвастаться и среди друзей. Лучше всего клюет на побережье так называемого Малого моря.

Также это место славится своими песчаными пляжами. Температура воды в летний период нередко прогревается до +25-27 градусов по шкале Цельсия. Всем фанатам уединенного отдыха в собственном палаточном лагере лучше всего сразу же отправиться на Ольхон. Этот остров является самым крупным на озере. Плотность заселения людьми достаточно низкая, поэтому найти место в дали от цивилизации не составит какого бы то ни было труда. В результате чего удастся провести дни, а может и недели в полном единении с природой. Это подарит человеку массу положительных эмоций и мгновений радости.Иногда на Байкал отправляются и за историей. Буряты очень древний и самобытный народ.

Познакомиться поближе с их культурой и традициями можно с помощью многочисленных краеведческих музеев, расположенных в прибрежных поселках и самом Иркутске. Один из самых знаменитых (причем не только на Россию, но и весь остальной мир) находится в Листвянке. Сотни экспонатов приоткроют завесу тайны над историей коренного населения. Также именно этот населенный пункт многие путешественники выбирают в качестве начального, для дальнейшего освоения Великого озера.