Выбор брокерской компании — важная составляющая получения прибыли в будущем

Рейтинг брокеров, по мнению большинства трейдеров, является одним из оптимальных способов подобрать для себя проверенного временем Форекс-брокера или же брокера бинарных опционов. На сайте https://forex-up.com/ есть информация о более чем 250 компаниях с подробным описанием каждой из них. Основная задача любого рейтинга брокеров — предоставить максимум полезной информации, которая позволила бы проанализировать все плюсы и минусы брокеров, предлагающих свои услуги на Форекс, и выбрать для себя наиболее комфортного. Одним и основных критериев при подборе брокера являются торговые условия. Ведь чем они комфортнее, тем больше вероятность получения хорошей прибыли. Необходимо обратить внимание на следующие параметры:

вид и размер спреда. В случае если трейдер планирует заниматься скальпингом, искать брокера следует с минимальным фиксированным спредом, ведь плавающий спред из-за высокой волатильности может резко показать рост, что сократит размер прибыли. Наиболее комфортный для торговли спред не больше 5 пунктов;

свопы — это плата за то, чтобы перенести открытую сделку на следующий день. Чаще всего это фиксированная сумма или же процент от сделки;

комиссии;

сумма первого депозита. Чаще всего у брокеров она стартует от 100 долларов;

размер кредитного плеча.

По мнению профессиональных трейдеров, новичкам лучше избегать как чрезмерно выгодных, так и жестких торговых условий. Ведь при жестких шанс получения хорошей прибыли сводится к минимуму, потому как большую ее часть в качестве комиссии заберет себе брокерская компания. При чрезмерно выгодных условиях есть вероятность попасть к мошенникам, которые могут выставлять внушительные комиссии или же прекратить свою работу, украв деньги клиентов. Обратить внимание следует и на торговый терминал, потому как почти все свое время трейдер проводит работая в нем. Надо заранее ознакомиться с информацией:

скорости исполнения ордеров;

наличии реквотов и проскальзываний;

том, как поставляются котировки;

об ассортименте финансовых инструментов.

Чаще всего брокеры предоставляют для работы платформу МТ4 или МТ5. Дополнительным положительным моментом в пользу компании может стать наличие мобильной версии терминалов для торговли на устройствах на базе ОС Андроид и iOS. На сайте https://forex-up.com/ рейтинг брокеров составляется путем изучения написанных трейдерами положительных и отрицательных откликов о брокерах.