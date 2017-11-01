Стратегия заработка на акциях с MaxiMarkets

Стратегия заработка на ценных бумагах в момент выхода квартальной отчетности предлагается посетителю сайта сразу же на первой странице компании (отзывы о MaxiMarkets вы можете найти по ссылке https://ratingfx.ru/maximarkets-otzyvy/comment/, а этом же сайте есть торговые условия и адрес сайта брокера). На первый взгляд стратегия кажется простой и прибыльной: если финансовая отчетность оказывается лучшей, чем прогнозы инвесторов, то стоимость акций растет, если прогнозы инвесторов не оправдываются, то цена акций падает. Однако не все так однозначно, что мы и покажем на примере финансовой отчетности одного из крупнейших мультимедийных создателей контента в США, компании Netflix.

Как зарабатывать на публикации квартальной отчетности

Утром 17 октября компания Netflix опубликовала отчетность за 3-й квартал, который превысил все ожидания инвесторов. Количество новых клиентов за 3-й квартал увеличилось на 5,3 млн человек, тогда как прогноз роста аудитории составлял только 4,5 млн. Несмотря на то, что прогноз по квартальной выручке совпал, увеличилась и чистая прибыль. Акции компании тут же показали пусть и небольшой, но рост (о том, почему инвестировать в CFD на акции лучше с МаксиМаркетс, читайте здесь: https://ratingfx.ru/maximarkets-otzyvy/comment/). И теперь главный вопрос: будет ли расти цена дальше на оптимизме инвесторов? Может показаться, что да, но давайте проанализируем, за счет чего компания показала рост прибыли.

Тарификация компании за услуги потокового вещания складывается из следующих составляющих:

новые клиенты получают доступ к услуге бесплатно на небольшой тестовый период (за счет чего и произошел приток новых пользователей в 3-м квартале);

по окончанию тестового периода клиент получает скидку еще на непродолжительное время;

по окончанию льготного периода клиент платит полный тариф.

За прошлые периоды компания вложила около 15 млрд дол. США в создание контента, тогда как заработала на треть меньше. Чтобы окупить затраты, Netflix была вынуждена поднять тарифы, за счет чего и увеличилась выручка. Если проанализировать тарифы конкурентов, то окажется, что они привлекательнее, чем тарифы Netflix, а рост числа клиентов увеличился только за счет бесплатного периода.

Вывод: положительная финансовая отчетность Netflix будет иметь только лишь краткосрочный эффект. Вынужденная необходимость поднятия тарифов может привести к оттоку клиентов и снижению выручки. Потому делать ставку на рост акций в среднесрочной перспективе не рекомендуется.

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